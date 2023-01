Beruset jyde væltede fynsk kirkes julekrybbe og kastede op i skål

Politiet måtte onsdag involveres, da sognepræsten i Sct. Albani Kirke i det centrale Odense opdagede en beruset og blødende mand i sin kirke.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport væltede og ødelagde manden inventar i kirken.

Det bekræfter sognepræst Bernhard Kofod over for TV 2 Fyn onsdag.

Den blødende mand viste sig at være en 22-årig randrusianer, der tilsyneladende havde fået for meget at drikke.



Sognepræsten fortæller, at den unge mand kort før klokken fem tirsdag havde søgt ind i kirken for at få ro.

I stedet for at finde ro, havde manden dog i stedet valgt blandt andet at vælte og fjerne alle lysestager fra kirkens højalter.

Præsten var ikke selv til stede i kirken, imens den berusede randrusianer raserede i kirkerummet, da han var på et kort besøg hos tandlægen.

Ambulance tilkaldt

Ifølge Bernhard Kofod er manden formentlig snublet over en snor, der omkranser højalteret under sin ravage. I hvert fald blev en ambulance også tilkaldt for at tilse den blødende randrusianer.



Inden havde han dog også væltet kirkens julekrybbe.

Desuden skulle manden have smadret en kasse til indsamling af penge til fattige og kastet op i en skål i kirken.

På trods af de ødelagte ting beskriver sognepræsten dog skaderne som i småtingsafdelingen.

- Vi var utroligt heldige, siger Bernhard Kofod, der understreger, at ingen genstande af værdi blev ødelagt.

Faktisk var præsten ligefrem ked af at skulle inddrage politiet i sagen. Det var dog det eneste forsvarlige i forhold til forsikringen, fortæller præsten.

Fyns Politi oplyser, at den 22-årige mand blev sigtet for hærværk.

