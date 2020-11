Beslutningen skulle tages tirsdag: Olav de Linde skubber byggeri i Åløkkeskoven

På den trykte dagsorden for by- og kulturudvalget tirsdag står der, at Odense Kommunes udvalgsmedlemmer skal tage stilling til, om ejendomsselskabet Olav de Linde må opføre seks etager høje boliger på et 1.500 kvadratmeter stort område i Åløkkeskoven.

Men bare 12 timer før kommunens politikere sætter sig ind i lokalet for at stemme ja eller nej, beder Olav de Linde om, at sagen tages af bordet - til stor overraskelse for by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

- Det er ikke normalt, det sker. Det er en sag, der har været meget politisk betændt, og vi har diskuteret den en hel del. Derfor gør det det også meget opsigtsvækkende, fortæller rådmanden til TV 2 Fyn.

Olav de Lindes hemmelighed

Det var på Olav de Lindes opfordring, at udvalget skulle stemme om tilladelsen til at bygge i skoven tirsdag. Kommunen har dog ifølge Christoffer Lilleholt ikke fået nogle indikationer på, hvorfor ejendomsselskabet ønsker at skubbe sagen til et senere tidspunkt.

- De siger, at der er kommet nye ting op, der gør, at de gerne vil skubbe den, men der er lidt hemmelighedskræmmeri om, hvad der er dukket op, fortæller Christoffer Lilleholt.

Rådmanden håber dog, at Olav de Linde har "tænkt sig om". Han har fra start af været modstander af byggeriet.

- Jeg håber, de har lyttet, og at de ikke bygger i skoven. I Odense har vi allerflest bynære, grønne områder, der kan benyttes frit. Jeg vil ikke være den generation, der giver køb på det, fortæller rådmanden.

Det er endnu uvist, hvornår Olav de Linde atter er klar til at få byggeriet på dagsordenen.