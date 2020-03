Biblioteker tilpasser sig krisen

Ligesom i resten af landet ligger de fynske biblioteker øde hen for at undgå smittespredning. Og det har tvunget dem til at finde på andre måder at hjælpe de mange besøgende, der normalt kommer forbi.

Derfor kan man nu som noget nyt booke en personlig rådgivning online med en bibliotekar fra Odense Biblioteker. Det oplyser by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

- Det er sådan, at vi alle sammen mangler vores bibliotek, og lige nu er der mange, der sidder hjemme og skal finde på gode ting at foretage sig, siger hun til TV 2/Fyn.

- Når man står i en helt ekstraordinær situation, gælder det om at tænke både kreativt og smart.

Bibliotekerne har været lukket ned siden 12. marts for at mindske spredningen af coronavirus.

Flere sidder stadig med opgaver

Tiltaget er ikke kun tiltænkt de odenseanske læseheste, men også særligt studerende, der under normale omstændigheder plejer at møde op og bede om hjælp og vejledning, fortæller rådmanden.

- Vi ved, at der sidder nogen, der stadig skal skrive opgaver rundt omkring, og de kan nu få hjælp online, siger hun.

Når man bestiller en tid, får man 30 minutters vejledning eller assistance til at finde materialer online til en opgave eller til at navigere rundt i bibliotekets og nettets online-tilbud. Det er gratis og foregår enten online eller over telefonen.

Skruet op for film og bøger

De nye onlinemøder er ikke det eneste sted, som bibliotekerne har forsøgt at tilpasse sig nedlukningen.

Frem til 29 marts, hvor lukkeperioden indtil videre gælder til, er der skruet ekstra op for, hvor mange e-bøger og film, det er muligt at låne.

Hvor det normalt er muligt at låne to, kan borgere nu låne ti bøger og ti film samtidig.