Letbane får grønt lys til at skrue op for byggeriet

Fynboerne holder sig indendøre, og der er sparsomt med trafik på vejene. Men alligevel er det ikke helt stille alle steder.

For i Odense er letbanebyggeriet stadig i fuld gang, oplyser letbanekontoret til TV 2/Fyn.

- Entreprenørerne arbejder ude i gaderne, og togleverancen er også upåvirket af situationen. Vi har nu modtaget fire tog – og det femte kommer i næste uge. Det går som planlagt, lyder det.

Kommune vil skrue op

Der er også opbakning fra Odense Kommune, hvor by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) ikke bare opfordrer til at fortsætte, men skrue op for arbejdet.

- Vi har kontaktet både Letbanen og alle de andre ledningsejere, der af og til gerne vil grave i vores veje og fortove, og hvis de kan fremskynde noget, får de en meget hurtig gravetilladelse, siger hun til TV 2/Fyn.

Læs også Politi og kommune i fælles opsang: Det er alles ansvar at undgå italienske tilstande

Ifølge rådmanden er det med at udnytte de få biler på vejene til at byggeriet kan brede sig og grave.

- Så generer det ikke, når vi engang skal have lukket samfundet op igen, siger Jane Jegind.

Projekter i institutioner sættes i gang

Det er ikke kun de større byggerier, kommunen gerne ser får noget arbejde fra hånden. By- og kulturrådmand oplyser, at der også bliver kigget på egne anlægsopgaver for at se, om der er nogle småting, der kan fremskyndes.

Det drejer sig for eksempel om lettere renoveringer af daginstitutioner eller lakering af halgulve.

- Her vil det igen være en fordel at lave det, når der alligevel ikke er nogen, for så er det lettere at kommer til, siger hun.

Læs også Jan betaler for manglende rengøring: - Det er en mikrohjælpepakke

Derudover kigger kommunen også på, om der er noget på den mellemlange bane, der kan fremskyndes og sættes i gang, så snart samfundet begynder at åbne igen.

- Det er klart, at vi har også nogle udbudsregler, vi skal kigge ind i, men vi gør alt, hvad vi kan for at se, hvad vi kan fremrykke, lyder det fra rådmanden.

Tingene kan udvikle sig

Opfordringen har letbanekontoret sendt videre til entreprenørerne, som står for byggeriet og kan vurdere, om der er steder, der kan blive skruet op for arbejdet med Letbanen.

Læs også Ny kampagne skal få de unge til at forstå alvoren

Sideløbende følger letbanekontoret situationen.

- Tingene kan jo udvikle sig – vi følger situationen dag for dag og har ”corona-møder” for både at drøfte og holde øje med forholdene, oplyser letbanekontoret.

- Èn ting er sikkert – vi sætter menneskeliv og undgåelse af smittespredning højere end byggeaktivitet.