Bilag afslører: OB og Odense Kommunes millionplaner for nyt Odense Stadion

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), åbnede i sin budgettale til byrådet onsdag, at Odense Kommune i samarbejde med OB og mulige investorer skal investere penge i en modernisering af Odense Stadion. Og til podcastmediet Stemmer fra Ådalen sagde Peter Rahbæk Juel, at han håber at kunne finde et "pænt, tocifret millionbeløb" som bidrag til de planer.

Men tankerne om en modernisering af Odense Stadion har været undervejs et stykke tid. Det viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået i mail-korrespondance mellem parterne.

Embedsmænd fra Odense Kommune og ejerselskabet bag OB, Odense Sport & Event, har nemlig været i seriøs dialog om forbedringer af Odense Stadion i hvert fald siden november 2019.

Dialogen har været så seriøs, at parterne sammen har gennemgået stadion og været i dialog hos Silkeborg IF omkring Silkeborg Stadion (der er det nyest byggede i Danmark) og hos SønderjyskE omkring Haderslev Stadion (der er blevet renoveret i etaper). De to jyske klubber har også hjulpet Odense Sport & Event og Odense Kommune med grove overslag på, hvad forbedringerne vil koste.

Her er hele regnstykket: Nyt græstæppe i sommeren 2020 og nye baneplejemaskiner i 2020: 500.000 kr. Belysning af banen: 980.000 kr. Omklædningsrum: 2.000.000 kr. Presserum: 800.000 kr. Tilskuertoiletter: 5.500.000 kr. Salgsboder: 8.100.000 kr. Hjørner på stadion: 60.000.000 kr. Tribunetag på stadion: 22.000.000 kr. Samlet pris: 99.880.000 kr. Se mere

Lukning af hjørner til 60 mio. kr.

Af bilag i aktindsigten fremgår det, at der konkret arbejdes ud fra forbedringer på stadion på en lang række parametre til en samlet pris helt op mod 100 mio. kr. Det med afstand største projekt er den længe efterspurgte lukning af hjørnetribuerne. Det alene vurderes at koste 60 mio. kr., hvis man bygger reelle tribuner, der tager vinden. Det kan dog bygges "væsentligt billigere", som det står i bilagene, hvis det alene er vindskærme, man tilkøber.

Et tribunetag anslås i bilagene at løbe op i en pris på 22 mio. kr. Lige nu er kun en tredjedel af tilskuerpladserne dækket af tag.

Derudover overvejer man en slags salgsgade til en pris på 8-10 mio. kr. og nye toiletter til samlet 5,5 mio. kr.

Samlet pris for alle renoveringsprojekter anslås til en pris på 99,9 mio. kr. ud fra de grove overslag, der er lavet på hvert enkelt projekt.

Kæmpe efterslæb

Bilagene fra aktindsigten afslører også et kæmpe efterslæb på Odense Stadion. Mange ting lever slet ikke op til hverken Uefa's eller Divisionsforeningens anbefalinger for, hvad et moderne stadion skal kunne.

Lige nu er det faktisk kun græstæppet og lyset på stadion, der lever op til kravene fra Uefa og Divisionsforeningen.

Af ting, der ikke lever op til kravene, kan nævnes: Omlædningsrum (meget lav standard på brusere, toiletter, spillerbokse mm.), presserum (meget lav standard på loft, gulv, interiør, belysning mm.), tilskuertoiletter (for få og for dårlig standard, intet varmt vand, opbygget så der dannes kø mm.) og salgsboder (for få, for små og for dårlig standard).

Byrådets partier tager i dag torsdag fat på forhandlingen af næste års budget, herunder også en mulig modernisering af Odense Stadion.