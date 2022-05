Bliver sendt hjem til krig: Familien Kornieievs ferie i Dubai har sat en stopper for ophold i Danmark

Afvist af Danmark

Den 8. marts rejste familien ind i Danmark til Tetiana Kornieievs bror, Oleksii Pidkopai, der i ti år har boet og arbejdet i Danmark - siden 2015 i Odense.

- Jeg spurgte dem, hvad de ville gøre. Jeg havde hørt, at den danske regering ville lave en ny lov, så de kunne komme her, siger Oleksii Pidkopai.

Han henviser til særloven, som skulle gøre det lettere for ukrainske flygtninge at få opholdstilladelse ved ikke at skulle gennem asylsystemet.

Derfor blev parrets ansøgning om opholdstilladelse indsendt 20. marts med håbet om at kunne tilslutte sig brorens liv i fred for et stund.

- Hver dag gik jeg ud til postkassen og åbnede den. Men ingenting. Ingenting, ingenting, ingenting, gentager Pavlo Kornieiev.

I mandags var der pludselig post til familien.

- Vi blev glade, men da vi åbnede brevet blev vi forvirrede og sure. Min kone græd, fortæller han.

For brevet var et afslag på opholdstilladelsen. Familien havde ikke opholdt sig i Ukraine ved krigens udbrud, hvilket er en betingelse i særloven.

Syv dage til at klage

Siden mandag har familien Kornieiev haft syv dage til at klage over afgørelsen fra Udlændingestyrelsen. Indleverer de ikke en klage, skal de forlade Danmark den 21. maj.

- Hvad skal de gøre? Tage hjem til Ukraine, når det er så farligt? Det er ikke en god idé, siger Oleksii Pidkopai

Udover deres fireårige søn venter parret sig et barn. Terminen er om tre måneder.

- De skal forberede sig på fødslen, og de skal være i sikkerhed uden at skulle bekymre sig, fastlår han.