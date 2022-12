Børge må selv betale: Kæmper for at bevare sin førlighed og undgå operation

På Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus bekræfter professor Kim Houlind, at superviseret gangtræning som behandling af åreforkalkning i benene virker. Han bekræfter også, at det både fagligt og økonomisk er den mest effektive og dermed rigtige behandling at give patienterne.



- Superviseret gangtræning kan forebygge operation, som er meget dyr i forhold til træning. Modsat en operation er træningen også uden bivirkninger. Og så gør den også god gavn på åreforkalkninger andre steder i kroppen, for eksempel i hjertet. Og i sidste ende kan superviseret gangtræning redde patienter fra at blive så dårlige, at de får amputeret benene væk, siger Kim Houlind.

Region Syddanmark gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af benamputerede patienter 10 år tilbage. Regionen undersøger alle forløb, hvor patienter har fået amputeret hofte, lår, knæ eller underben. Det sker, efter at regionen har gennemgået patientforløb fra de sidste tre år og fundet 11 patienter, som muligvis kunne have haft gavn af en karkirurgisk vurdering inden deres amputation.



Professor: Der er brug for entydig indgang til tilbud

Selv om superviseret gangtræning er den mest optimale og bedst dokumenterede behandling for åreforkalkning i benene, findes der ikke et standardiseret tilbud i kommunerne.



Kim Houlind erkender, at behandlingen burde være et offentligt tilbud for alle, uanset hvor man bor.

På Kolding Sygehus arbejder sygehusets karkirurgiske afdeling på at få kommuner til at tilbyde superviseret gangtræning. Det er lykkedes i enkelte kommuner i oplandet til Kolding Sygehus. På Fyn er det kun Middelfart Kommune, som har et tilbud målrettet patienter til åreforkalkning i benene.

- Vi kan ikke generelt som karkirurger henvise til kommunerne. I enkelte kommuner findes der forskellige rehabiliteringsforløb, men det er ofte svært at finde frem til dem, fordi de er organiseret meget forskelligt. Der er behov for en entydig indgang til de kommunale tilbud, hvis patienterne skal hjælpes bedst muligt, siger Kim Houlind.

Professoren mener, at alle kommuner burde blive pålagt at oprette et gangtræningsprogram.

- Det man kunne ønske sig var jo, at det blev ligesom hjerterehabilitering, rygestopkurser eller alkoholafvænning. Altså en ting, som kommunerne var forpligtet til at gøre, siger Kim Houlind.

Sådan et program ville ifølge beregninger fra Dansk Karkirurgisk Selskab kunne spare samfundet for penge - og samtidig give større livskvalitet for patienterne.



Holland er forbillede på effekt og økonomi

Kim Houlind henviser til erfaringer fra Holland, hvor man har valgt at tilbyde superviseret gangtræning som behandling til alle med åreforkalkning i benene.

- I Holland er det gjort let for alle patienter at komme i behandling hos en fysioterapeut. Det sker helt enkelt online. Da der er i vid udstrækning er tale om private sundhedsforsikringer i Holland, så mener jeg godt man kan tage det som et udtryk for, at det også kan betale sig økonomisk på bundlinjen, siger Kim Houlind.

Ifølge beregninger fra Dansk Karkirurgisk Selskab opereres der hvert år mellem 1.500 og 2.000 patienter for åreforkalkning i benene. De samlede omkostninger til operationerne anslås til mellem 105 og 140 millioner kroner.

Børge Hansen: Jeg får et bedre liv

- Problemet er, at det store flertal af patienterne med vores indsats efterlades uden en virksom behandling, siger Kim Houlind.

Hvis man i stedet valgte at tilbyde 2.000 personer et superviseret gangtræningsforløb, ville det kunne gøres for 30 millioner kroner årligt. Og udover den store økonomiske besparelse vil der altså ifølge eksperter kunne opnås en bedre effekt på gangdistancen og bedre livskvalitet for patienterne som følge af den øgede mobilitet i hverdagen.

Også Børge Hansen håber, at gangtræning bliver et offentligt tilbud i alle kommuner. Ikke kun for ham selv, men også for alle andre, der lider af åreforkalkning i benene.

- Træningen er hård, men den hjælper mig til et bedre liv. Lige efter træning skal jeg lige have luften igen, men jeg får det faktisk bedre i benene, siger han.

Børge Hansen er ikke den eneste, der selv på finde pengepungen frem, hvis han vil have behandling. Tusindvis af patienter må undvære deres gratis fysioterapitræning i flere uger, fordi puljen til behandlinger er opbrugt.