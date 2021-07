Borgmester lover løsninger på bandeproblemer i kolonihaver

Borgmesteren vil derfor indkalde politi, ansvarlige rådmænd, forvaltninger og bestyrelser for haveforeningerne, så man kan gennemgå de tiltag, man allerede har sat i værk. Ligesom han vil se på, om der skal gøres andet.

By- og Kulturforvaltningsformand Christoffer Lilleholt (V) har tidligere udtalt i forbindelse med sagen, at han mener, at meget af arbejdet mod bander i haveforeningerne ligger hos bestyrelserne i kolonihaverne.

- Udfordringen er at løfte bevisbyrden og være sikker på, at man gør det hele tiden, og at man ikke overholder reglerne. Det kan vi ikke gøre som forvaltning alene. Der skal vi have hjælp fra kolonihaveforeningerne. Deres bestyrelser skal være voksne nok til at tage ansvaret på sig, siger venstremanden.

Politirazzia i haveforeningen

Borgmester Peter Rahbæk Juel er dog varsom med at lægge for meget af ansvaret ud til foreningerne.

- Vi ved med bander, at de kan godt finde på at intimidere, så vi skal ikke lade frivilligt valgte sidde alene med den her opgave, siger han.