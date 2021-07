Kolonihaver kæmper med kriminelle bander: - Jeg prøver at råbe højt nu

- Jeg har intet med bander eller kriminalitet at gøre, fastslår han.

TV 2 Fyn siger farvel til manden og fortsætter interviewet med Claus Skjoldborg, som opfordrer By- og Kulturforvaltningen til at skride hårdere ind over for kriminelle i området.

Rådmand: Kolonihaveforeninger har ansvaret

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) erkender, at der er et problem, men han mener, at løsningen skal findes et andet sted end hans forvaltning.

- Det skal vi slå hårdt ned på. Det gør vi ved at have fat i kolonihaveforeningerne, siger Christoffer Lilleholt.

Har I fat i dem?

- Vi har kontinuerlig dialog med dem, for de er lejere hos os. De lejer et stykke jord af os, som de videreudlejer herefter. Dem skal vi have en åben og tillidsfuld dialog med. Det er dem, der har den daglige drift, forklarer Christoffer Lilleholt.

Kan I som forvaltning sætte noget organiseret opsporingsarbejde i værk og tage på besøg med Told & Skat?

- Udfordringen er at løfte bevisbyrden og være sikker på, at man gør det hele tiden, og at man ikke overholder reglerne. Det kan vi ikke gøre som forvaltning alene. Der skal vi have hjælp fra kolonihaveforeningerne. Deres bestyrelser skal være voksne nok til at tage ansvaret på sig, siger venstremanden.