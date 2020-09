Borgmester om nyt stadion: Vi kommer ikke til at lægge alle pengene selv

- Jeg vil gerne sige det meget klart, at Odense Kommune ikke kommer til at finde 262 millioner kroner for at lave et helt nyt stadion.

Sådan siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, efter TV 2 Fyn har fremlagt en indtil nu hemmelig plan for et nyt og moderne Odense Stadion, som ejerselskabet bag OB, Odense Sport & Event har fået ingeniørfirmaet Rambøll til at skitsere. Og som ledende embedsmænd i Odense Kommune fik tilsendt i august.

Planen viser et helt nyt Odense Stadion med grove visualiseringer og et anslået samlet budget på 262,8 millioner kroner. En noget anden pris end den der var fremme i forbindelse med budgetforhandlingerne. Her lød det, at et samlet stadionprojekt nærmere lå på omkring 100 millioner kroner, og et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten blev enige om at sætte 35 millioner kroner af til stadion.

I det budget, Rambøll har skitseret, tegner Odense Kommune som stadionejer sig for udgifter på 149 millioner kroner, hvis projektet skal blive til noget.

- Det er et bud, og det er et fint input, at Odense Sport & Event har fået Rambøll til at udarbejde et idéprojekt, men det er ikke noget, vi har været en del af. Vi har ikke lagt os fast på et konkret projekt, og vi har ikke engang taget beslutning om, hvad det er for et renoveringsprojekt, vi vil indgå i. Det er alt for tidligt, men det er et fint inspirationsforslag, siger han.

HER ER BUDGETTET FOR PLANEN (EXCL. MOMS): Odense Kommunes udgifter: Nedbrydning og bortskaffelse af alle eksisterende tribuner: 5,5 mio. kr. Tribune A (VIP-tribune), ny betontribune, stålspær og tag: 26,3 mio. kr. Tribune B (Richard Møller Nielsen-tribune), ny betontribune, stålspær og tag, etablering af udssalgssteder og toiletter: 27,4 mio. kr. Tribune C (Barfoed Group-tribune), ny betontribune, stålspær og tag, etablering af udssalgssteder og toiletter: 39,2 mio. kr. Tribune D (3F-tribune), ny betontribune, stålspær og tag, etablering af udssalgssteder og toiletter: 27,4 mio. kr. 13.000 siddepladser (11.200 standardsæder og 1.800 VIP-sæder): 8,8 mio. kr. 2.000 kombineret stå/siddepladser: 2,75 mio. kr. Værn/hegn rundt om banen: 1 mio. kr. 30 nye indgangssluser: 3 mio. kr. Overdækning af indgang til tribune: 8,05 mio. kr. Samlet: 149,4 mio. kr. Udgifter Odense Kommune/Odense Sport & Event: Renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter i fx. VIP-bygning: 9,6 mio. kr. Udgifter erhvervsinvestor: Etablering af aktive hjørner til udskænkning, erhverv samt sportscollege: 25,1 mio. kr. Udgifter Odense Sport & Event: Udvidelse af VIP-bygning op mod 3600 m2 til kontorer og lignende: 42,5 mio. kr. Hovedtotal excl moms: 243.340.000 kr. Rådgiverhonorar: 19.500.000 kr. Samlet budget: 262.840.000 kr. Se mere

Den nyudnævnte by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) ser positivt på forslaget, men slår også fast, at der skal andre penge end kommunale penge på bordet.

- Det er et flot projekt. Og det kan også godt blive virkelighed. Men det er meget, meget dyrt, og det gør, at det ikke er Odense Kommune, der kan bidrage med hovedparten af pengene, siger Christoffer Lilleholt.

Rådmand undrer sig

Hverken Christoffer Lilleholt eller Peter Rahbæk Juel kendte til notatet, før TV 2 Fyn præsenterer det for dem. Men notatet lå faktisk i indbakken hos embedsmænd i Odense Kommune fra midten af august, længe før budgettet blev lagt. Og det er Christoffer Lilleholt ikke tilfreds med. Hans parti Venstre forlod budgetforhandlingerne.

- Jeg er forundret over, at vi kan sidde og forhandle penge til stadion uden at have alt fakta på bordet. At vi måske snakker en samlet pris på 262 millioner kroner, men vi får oplyst et beløb, der er langt lavere.

- Hvis vi vidste, at det var så stort et beløb, der skulle sættes af, havde der været en helt anden dialog i lokalet. Det undrer mig, at TV 2 Fyn kan fremlægge papirer, som ikke er fremme i forhandlingslokalet. Det er meget essentielt, at vi ved, hvor mange penge der skal bruges, siger Christoffer Lilleholt.

Peter Rahbæk Juel afviser dog, at det havde haft betydning for forhandlingerne.

Da I forhandlede om budget, lød den samlede pris på 100 millioner. Uagtet om det så bliver Rambølls projekt eller et andet - hvis man nu skal realisere et større projekt, vil I så være villige til at lægge flere end de 35 millioner, I har sat af?

- Vi har ikke forhandlet budget på baggrund af et konkret projekt, men fordi vi har en situation med et stadion, der trænger til et løft og fordi vi tror på, at der er muligheder for udvikling i Bolbro og hele idrætsbyen.

- Vi har lagt 35 millioner kroner på bordet for at sige, at vi er seriøse omkring det her. Og nu er næste skridt at få lavet et forpligtende partnerskab mellem os, Odense Sport & Event og andre investorer, som også vil lægge penge på bordet, siger Peter Rahbæk Juel.

Attraktivt for investorer

Peter Rahbæk Juel har haft snakke med flere investorer, der skulle være klar til at investere i projekter, ikke blot på stadion men også på flere af kommunens grunde i området omkring idrætsparken. Derfor kan man også forestille sig, at kommunen udstykker arealer til investorer, der er villige til at gå ind i projektet.

- Der er en masse arealer, vi kan bringe i spil. Jeg tror sagtens, man kan skabe kontormiljøer, arbejdspladser og måske beboelse i området. Lige om lidt kører letbanen ud til Bolbro og til stadionområdet, og det gør, at området er blevet mere attraktivt for investorer, siger han.

Næste skridt for borgmesteren bliver at få lavet partnerskabet.

- Og så er det op til den kreds at finde ud af og i sidste ende tegne, hvad det er for et projekt, vi går efter.

TV 2 Fyn ville gerne have lavet et interview med Odense Sport & Event om den plan for stadion, som de har skabt sammen med Rambøll. Men de har ikke ønsket at deltage.