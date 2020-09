Kim drømmer om moderniseret stadion: - Et af de mest utidssvarende i Danmark

Kim Thiilborg Petersen har været OB-fan, siden han var dreng. Han er jævnligt gæst på Odense Stadion, og han mener, der er plads til forbedringer.

- Vi har nogle meget åbne hjørner. Al stemningen fiser lige ud af stadion, siger han.

Det tyder på, at Kim Thiilborg Petersen snart kan få sin vilje. En aktindsigt, TV 2 Fyn har fået, viser, at Odense Kommune og ejerselskabet bag OB, Odense Sport & Event, i næsten et år har været i seriøs dialog om, hvordan Odense Stadion kan renoveres, og hvor mange penge der skal lægges i det.

Bilagene viser desuden et kæmpe efterslæb på faciliteterne på stadion. Lige nu er det kun græstæppet og lyset, der lever op til kravene fra Divisionsforeningen og Uefa.

- Der er ingen tvivl om, at vi har et af de mest utidssvarende stadioner i Danmark, og vi er slet ikke på niveau med de klubber, vi gerne vil sammenligne os med, siger Kim Thiilborg Petersen.

Mange fordele

Byrådets partier tog torsdag fat på forhandlingerne om næste års budget, herunder også en mulig modernisering af Odense Stadion.

Hvis det stod til Kim Thiilborg Petersen, ville der være penge på vej. Der er nemlig mange fordele i sigte, mener han.

- Det vil løfte fansene. Det vil løfte tilskuertallet på længere sigt, at fansene får nogle bedre forhold. Det vil betyde, at der kommer flere fans, og det vil skabe en bedre stemning og dermed løfte spillet på banen.

Op mod 100 millioner kroner

Af bilag i aktindsigten fremgår det, at der konkret arbejdes ud fra forbedringer på stadion til en samlet pris op mod 100 millioner kroner. Det med afstand største projekt er den længe efterspurgte lukning af hjørnetribuerne. Det alene vurderes at koste 60 millioner kroner, hvis man bygger reelle tribuner. Det kan dog bygges "væsentligt billigere", som det står i bilagene, hvis det alene er vindskærme, man tilkøber.

Et tribunetag anslås i bilagene at løbe op i en pris på 22 millioner kroner. Lige nu er kun en tredjedel af tilskuerpladserne dækket af tag.

Derudover overvejer man en slags salgsgade til en pris på 8-10 millioner kroner og nye toiletter til samlet 5,5 millioner kroner.

Samlet pris for alle renoveringsprojekter anslås til en pris på 99,9 millioner kroner ud fra de grove overslag, der er lavet på hvert enkelt projekt.

Hvis hjørnerne bliver lukket, og tag, toiletter og omklædningsrum bliver opgraderet, har Kim Thiilborg Petersen et enkelt ekstra ønske.

- Nogle lokaler til fans på stadion. Rigtig mange klubber, som vi gerne vil måle os med, også klubber, som vi mener er foran, har allerede sådan nogle faciliteter, siger Kim Thiilborg Petersen.