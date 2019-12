Borgmester vil have lokal klimaplan

I sidste uge præsenterede regeringen efter langvarige forhandlinger en ny klimalov. Men selvom Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), kalder det et ”fremragende stykke arbejde”, lægger han nu op til at fortsætte forhandlingerne i kommunen.

Der skriver fyens.dk.

Som by er Odense forpligtet til at anstrenge sig, alt hvad den kan for at gå så langt fremme som muligt i den grønne forandring, som Danmark står overfor, mener Peter Rahbæk Juel

Derfor vil han gerne drøfte, om der er nogle steder, hvor det er muligt at gå længere som by.

- Vi skal ikke sidde og vente på, at andre kommer og løser tingene. Og så tror jeg også på, at byer og lokalsamfund har nøglen til at finde mange af løsningerne, for det er her ved os, borgerne bor, siger han til TV 2/Fyn.

Mange ting at tage fat på

Den nationale klimalov, der blev offentliggjort fredag, skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Men i Odense vil borgmesteren især gerne kigge på transportsektoren. Med en by i vækst, og dermed et stigende antal biler på vejene, er det nødvendigt at finde en bæredygtig måde at komme frem og tilbage på, mener han.

- Så der er masser af ting at tage fat på, men først og fremmest synes jeg, det er vigtigt, at vi kan få lavet en bred politisk aftale, så vi sender et signal til byen om, at det er noget, vi vil, og vi vil gøre det sammen med byen, siger Peter Rahbæk Juel.

Første skridt er taget

Odense Kommune er dog langt fra den første til at lave en kommunal klimaplan, og både i Aarhus og København er der allerede sat årstal på, hvornår de skal være CO2-neutrale.

Alligevel mener Odenseborgmesteren ikke, at kommunen er sent ude.

- Vi har ikke arbejdet systematisk med en aftale, men vi har taget en beslutning om at udfase kul, investere i vores kollektive trafik, plante ny skov, og vi har indført, at vi vil lave miljøcertificerede byggerier i kommunen, siger Peter Rahbæk Juel.

Men han mener stadig, der er plads til at lade sig inspirere af andre kommuner og byer i verden.

Og første skridt er taget: Borgmesteren har inviteret byrådets politiske partier til forhandling.

- Vi skal give hinanden håndslag på, at vi vil lave en bindende klimaaftale her i byen, hvor vi som minimum skal løfte de 70 procent, men også får sat vores egent ambitionsniveau, siger han.