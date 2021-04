Brand i Vollsmose: Otte beboere kørt på skadestuen

Flammerne kom dog ikke længere end til opgangen, oplyser Fyns Politi.

- Branden var mulig at slukke ganske hurtigt. Jeg vil tro, det tog brandvæsenet cirka to minutter, efter de var gået i gang med arbejdet, siger vagtchef Ehm Christensen.

Røg i lejligheder

Det er ved at bliver undersøgt, hvor meget røg der er kommet ind i de forskellige lejligheder, fortæller vagtchefen.

Man rådede fra start folk til at blive inde i lejlighederne, indtil slukningsarbejdet var overstået, og det var beboerne gode til at lytte til, lyder det.

- Lige nu har vi så startet et arbejde med en brandundersøgelse for at finde ud af, hvordan branden er opstået, siger vagtchefen videre.