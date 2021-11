Brød ud af konstituering: Sådan ender det - måske - i Odense

Da Enhedslisten i Odense søndag trak sig fra konstitueringsaftalen, som de indgik på valgnatten med Socialdemokratiet, Radikale, SF, Konservative og Nye Borgerlige, var det en håndgranat, der blev kastet ind i odenseansk politik.

Ved at trække sig fra aftalen og gå valgteknisk sammen med Venstre, kan Enhedslisten få en af de syv rådmandsposter, samtidig med at Venstre får mulighed for at vælge den anden rådmandspost fremfor den tredje, som de stod til at få ved at stå alene.