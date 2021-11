Stadig ingen afklaring: Forhandlinger fortsætter mandag

- Der er blandt partierne en stor vilje til at lave en konstitueringsaftale - og om muligt gerne med flere partier, står der.

Attraktive poster

Søndag meddelte Enhedslistens Reza Javid, at partiet havde lavet en aftale med Venstre for at sikre Enhedslisten en rådmandspost.



Enhedslisten peger stadig på Peter Rahbæk Juel (S) som borgmester, men håber på, at de kan veksle posten som 1. viceborgmester - der ikke har meget magt - til en rådmandspost, der giver adgang til det attraktive Økonomiudvalg.