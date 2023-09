Budgetforlig i Odense: Millioner til at hjælpe unge som Silas

- Flere vil komme i job og uddannelse. Man føler sig ikke glemt, smidt ud eller skiftet ud i systemet. Der har altid været et fokus på de bedste studerende, men de, der har haft det svært, har ikke kunne få den hjælp, de har haft brug for. Nu må man tænke, at alle får en chance, siger han.

Før Silas fik jobbet som lastbilchauffør for to år siden, så hans liv helt anderledes ud. Han var uden job og brugte mange af døgnets timer indenfor.

Hans ADHD gjorde det svært for ham at koncentrere sig, og derfor søgte han mod computerspillene og de forkerte venner.

En mentorordning var det, der blev vendepunktet og livsændrende for Silas Karlsson. De gav aldrig op på ham, hvilket har haft afgørende betydning.

- Havde de gjort det, sad jeg sikkert det samme sted i dag, fortalte han i august til TV 2 Fyn.

Optimering af indsatser

For at skabe grobund for, at de unge får en god overgang til uddannelse eller job, er forligspartierne enige om at afsætte 3,3 millioner kroner årligt fra 2024 til 2027 under Beskæftigelses- og Socialudvalget til udvidelsen af indsatsen ’Alle unge skal med’, så aldersgruppen 15 til 17 år inddrages. En indsats, Silas Karlsson selv har været en del af.

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel er bevillingen til området nødvendigt for at få alle unge med.

- Vi sætter målrettet ind i udskolingen for at reducere fraværet - og så sørger vi for, at sundhedsplejen indgår i det team, der rykker ud, når unge udvikler for højt fravær. Det handler om at gribe ind tidligt og effektivt, når alarmklokkerne begynder at ringe, siger han.

Og målsætningen for de unge er klar.

- Håbet og ambitionen er, at vi med de indsatser, vi nu har fundet finansiering til at styrke, vil kunne halvere den her gruppe af unge mennesker frem mod slutningen af 2027, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Og med dét er ambitionen, at markant færre af vores unge mennesker skal opleve, at overgangen til voksenlivet er fyldt med nederlag og muligheder, der lukker sig foran dem. Dét løfte har vi nu sat handling og penge bag.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V) mener også, at bevillingen til området vil gøre en forskel.

- Vores projekt 'Alle unge skal med' handler om at fjerne kasserne og gøre dem, man kender i kommunen, til en ven og ikke nogle, der er i systemet. Projektet kommer vi til at udvide, så det også gælder for dem under 18 år.

Og det er der en grund til.

- Det handler om at fange de unge noget tidligere, når de står uden uddannelse og job.

Større motivation

I dag er Silas Karlsson glad for at have sit job at stå op til. Han er selv kommet videre med sit liv, og han mener, at et øget fokus på unge vil give dem motivation til at tage en uddannelse.

- Det har været et større problem, at unge bliver glemt grundet økonomi. At der kommer fokus på området, vil også give flere unge motivation til at tage en uddannelse, siger han.

Den følelse har Silas nemlig selv haft. Han ved derfor også, hvordan hjælpen virker for de unge.

- De unge får selv mere kampgejst, hvis de får den hjælp, de har brug for.

Dermed håber han, at millionerne kan bidrage til, at de unge ikke glemmes grundet økonomi.