Byrådsmedlem kræver en forklaring: - Er der bevis for, at snifferøret tilhørte Liiban?

Tirsdag forsøgte FOA på hans vegne at forhandle et forlig på plads med Odense Kommune, hvor Liiban Abdulles ønske var at få sit job tilbage og få en offentlig undskyldning, men det var forgæves, idet kommunen stod fast på sin beslutning om at den ikke har tillid til Liiban Abdulle som medarbejder.

Sag blev droppet

TV 2 Fyn har ikke kunnet dokumentere, at det ikke var Liiban Abdulles hvide pulver og rør, der blev fundet i hjemmeplejebil 157 den morgen - men det kan Odense Kommune heller ikke, fremgår det af Liiban Abdulles personalesag, som TV 2 Fyn har haft adgang til via aktindsigt.

Efter den første tjenstlige samtale med Liiban Abdulle erkendte kommunen, at der ikke var bevis for, at røret tilhørte Liiban Abdulle, eftersom der var flere personer til stede i bilen.

"Vi har ingen sag pt.," står der i et notat fra den 18. marts ovenpå den første af to tjenstlige samtaler, kommunen holdt med Liiban Abdulle, og sagen blev desuden henlagt af politiet.