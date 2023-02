Camilla frygter for Misters liv efter brand

Han løb ud af huset sammen med resten af familien, da flammerne brød løs natten til mandag.

Men mens Camilla Tefcke Vestergaard og resten af familien samlede sig udenfor det brændende hus i det nordlige Odense, fortsatte katten Mister sin flugt.

Siden da er han ikke set.

- Vi har været tilbage ved huset, hvor vi ikke kunne finde ham. Vi har været rundt i området, hvor han plejer at gå rundt ved Le Klint, ved stierne og nede ved Højvang, siger Camilla Tefcke Vestergaard, der var en af de beboere, der måtte flygte ud af den brændende bygning.

Derfor frygter hun nu for den femårige kats liv, hvis han ikke snart dukker op.

- Altså, han er en "survivor-kat", og jeg håber da, han nok skal klare sig. Men jeg håber også, han snart kommer frem, så han kan få noget mad.

I et opslag på Facebook-gruppen "Hjælpsom i Næsby & Omegn" skriver Camilla Tefcke Vestergaard, at hun har stillet noget mad frem i håb om, at Mister kommer og spiser af den.

Har bedt folk holde øje

Sammen med resten af familien er Camilla Tefcke Vestergaard lige nu indlogeret i et Airbnb-lejemål. Men her må man ikke have kat, og da de heller ikke ved, hvad der skal ske i den nære fremtid, så kan det blive en udfordring at finde en løsning, når Mister forhåbentligt dukker op.

Under alle omstændigheder skal han dog først findes. Derfor har Camilla Tefcke Vestergaard allieret sig med både naboer og brandmænd, mens hun altså også har lavet et efterlysningsopslag på Facebook.

- Det kan være næste skridt bliver at hænge sedler i lygtepælene, siger Camilla Tefcke Vestergaard.

- Han plejer ikke at stikke af - han er faktisk aldrig stukket af før. Men han er halv inde- og halvt udekat, så han plejer at tage sig nogle lange gåture. Men han kommer altid hjem igen.

Camilla Tefcke Vestergaard, Mister og resten af familien var ikke de eneste til at forlade den brændende bygning. I alt blev 20 mennesker evakueret, da der natten til mandag opstod brand i bygningen i det nordlige Odense.