Christian kom ind på drømmeuddannelsen: - Jeg blev virkelig lykkelig

Med rystende hænder og hjertebanken forsøgte Christian Carlos Trzeciak, ligesom mange andre unge studiesøgende, natten til onsdag at logge på optagelse.dk for at finde ud af, om pladsen på drømmestudiet var en realitet eller ej.

- Der var simpelthen så mange i kø, så jeg opgav ligesom lidt. Da jeg vågnede her til morgen, hvor jeg havde sat vækkekuret ret tidligt, prøvede jeg så at tjekke igen, og så var jeg kommet ind, fortæller Christian Carlos Trzeciak, der er kommende fysioterapeutstuderende på UCL her i Odense.