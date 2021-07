Nu er der tal for optag på uddannelser: Se de største her

Samtidig er det de uddannelser, som flest unge har søgt ind på, og det valg beundrer uddannelsesministeren:

- Til dem vil jeg sige: I gør en forskel for danskerne hver dag, og jeg har kæmpe respekt for jeres uddannelsesvalg. Et valg, som jeg vedvarende arbejder for at endnu flere skal tage, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Pædagoguddannelsen har med et optag på 4781 sammenlagt optaget allerflest studerende fordelt på de 23 uddannelsessteder rundt om i landet. På sygeplejerskeuddannelsen optager man med 4112 næstflest.

Færre ansøgere i år

Antallet af optagne i år hænger fint sammen med antallet af ansøgere, der også var lidt lavere end i 2020. I år søgte 93.388 ind på en videregående uddannelse - et fald på 1 procent sammenlignet med året før.