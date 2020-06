Corona-risiko: "Superspredere" kan sætte Generator i stå

At tæmme de såkaldte "superspredere" er nøglen til bekæmpelse af coronavirus. Det viser ny forskning.

En "superspreder" er en smittet person, der smitter mange andre, og forskningen peger på, at festivaler og andre store forsamlinger bør lukkes for i år.

Men forskningen får ikke studiestartsfestivalen Generator i Odense til at trække stikket. Her fastholdes planerne om en festival, der skal byde nye studerende velkommen til byen.

- Vi har valgt at lave rigtig mange pladser á ikke så mange mennesker, forklarer Tine Nyland Østergaard.

Hun er leder af Generator, som over tre dage sidste år havde omkring 19.000 gæster.

Tine Nyland Østergaard fortæller, at der er planlagt seks store udendørspladser med maks 500. Dertil cirka 20 arrangementer som afvikles i samarbejde med aktører i byen.

Generator afvikles fra 3. til 5. september. Forsamlingforbuddet, som gælder indtil 31. august, er i øjeblikket på maks ti personer, men ventes hævet, hvis alt går som det skal. Her er håbet, at antallet vil blive sat op ad flere omgange.

Er det ikke risikabelt så tæt på den skræringsdato, som vi har lige nu?

- Jo. Selvfølgelig synes jeg, det er risikabelt, men vi føler, at så længe vi følger alle retningslinjer, så kan vi gøre det, så det er etisk korrekt over for vores gæster, vores artister, vores frivillige, vores ansatte.

Men den nye forskning om "superspredere" kan blive et benspænd for Generator. For til festivaler kan "superspredere" være til stede, og det øger risikoen for, at covid-19 igen spreder sig.

- "Superspredere" virker kraftigst, hvis de får lejlighed til at møde mange forskellige mennesker. Fordi så kan de smitte alle de her forskellige mennesker.

- Hvis vi har et samfund, hvor vi hver for sig ikke møder så mange forskellige mennesker i løbet af et par dage, så vil "supersprederen" heller ikke møde så mange og smitte dem, og så vil han ikke blive "superspreder", forklarer Kim Sneppen, professor i Biokompleksitet ved Niels Bohr Instituttet.

Ifølge forskerne kunne man holde hele samfundet åbent, hvis alle store arrangementer blev lukket ned.

- Fra et forskningsmæssigt perspektiv er det okay at åbne arbejdspladser, det er okay at åbne skoler, og det er okay at være derhjemme, fordi man møder de samme mennesker gang på gang på gang. Så det er ikke der, "superspredningen" sker. Det er i det offentlige rum og de store forsamlinger, uddyber pandemiforsker og professor i folkesundhed Lone Simonsen, Roskilde Universitet.

Tine Nyland Østergaard sætter sin lid til de retningslinjer, som gives fra myndighederne:

- Vi følger alle de retningelinjer, der kommer. Vi prøver så vidt muligt med sprit og afstand og luft mellem folk. Vi sørger for at informere vores gæster om, hvordan de passer på sig selv og hinanden. Vi har jo også nogle fornuftige gæster.

Planen for Tine Nyland Østergaard og Generator er ikke at nå op på sidste års antal deltagere. Man går nærmere efter en halvering, hvor byens spillesteder, barer og restauranter kommer til at huse mindre arrangementer.

