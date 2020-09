Coronapandemien resulterer i millionregning til Odense Letbane

Som mange andre virksomheder er også Odense Letbane hårdt ramt på økonomien som følge af coronaviruspandemien.

Læs også Letbane-forsinkelse koster odenseanerne trecifret millionbeløb

Den samlede regning kan løbe op i 70 millioner kroner, og derfor beder Odense Letbane nu staten og kommunen om at få frigivet midler fra reserven. Reserverne blev afsat ved projektets oprindelige finansering.

- Covid-situationen har ramt vores transportleverandør – spanske Comsa - som på grund af en række covid-relaterede hændelser og omstændigheder ikke blot er blevet ramt på pengepungen – også arbejdet er blevet forsinket, siger Mogens Hagelskær, der er direktør for Odense Letbane.

- Comsa har haft problemer med at få de nødvendige anlægsfolk til Danmark, og de har heller ikke kunnet få nødvendigt udstyr til Odense. Samtidig har de måttet tage nye arbejdsmetoder i brug med at arbejde i små teams for at holde afstand mellem arbejderne. Alt i alt har det kostet på fremdriften, og den forsinkelse skal nu indhentes, forklarer direktøren.

100 mand ekstra kaldt ind

Med pengene vil letbanen anvende 100 ekstra arbejdsmænd i gaderne, så arbejdet kan gøres færdigt inden nytår som planlagt.

Comsa har allerede opjusteret mandskabet, så arbejdet kan gå i gang.

Læs også Odense Letbane: Sådan kommer vogne, logo og stationer til at se ud

I starten af 2021 begynder de første letbanetog at blive testet uden passagerer på strækningen mellem Tarup og Hjallese. Efter planen vil Odense Letbane officielt åbne næste efterår.

- Med aftalen tyder alt nu på, at vi kan åbne letbanen som planlagt i september 2021. Det er jeg overordentligt tilfreds med. Både fordi det er det, vi har stillet vores ejer Odense Kommune i udsigt, og fordi en forsinkelse af projektet på for eksempel tre måneder ville have kostet omkring det dobbelte, siger Mogens Hagelskær.

Ingen ekstraregning til odenseanerne

Hvis staten og Odense Kommune går med til at frigive reserverne på 70 millioner kroner, vil der fortsat være omkring 70 millioner kroner tilbage i reserverne. Pengene, der er til overs, når letbanen står klar, vil ende i statens og kommunens kasse.

Odense Letbane understreger, at skatteborgerne ikke skal betale ekstra, fordi reserverne bliver frigivet.

Hvis Odense Letbane efter planen åbner 1. september, vil den være otte måneder forsinket i forhold til de oprindelige planer.