Cykling Odense kæmper for comeback: De kan blive nogle af de bedste

Cykelhjelmen er spændt og ambitionerne er klarlagt.

Cykling Odense vil tilbage på toppen af dansk cykelsport efter flere års fravær.

Læs også Har aldrig kørt landevejscykling: Mountainbikeryttere stiller op til DM

- De har allerede nu et fundament til at blive nogle af de bedste herhjemme i Danmark, siger Kasper Linde Jørgensen om sine unge cykelryttere.

Casper Linde Jørgensen står i spidsen for cykelholdet. Han var selv rytter i Cykling Odense i slutningen af 90'erne, da holdet havde et kontinentalhold. Og det er lige præcis et kontinentalhold, der er en af de overordnede mål.

- Vi skal til at lære de her drenge at arbejde som et hold. Vi skal blive lidt mere skarpe, siger Kasper Linde Jørgensen.

Han mener, at tiden er moden til at forsøge sig med et kontinentalhold igen.

Talentmasse på cyklen

Projektet er i sin spæde opstart, men inden længe skal støttehjulene tages af og holdet skal testes.

Cykling Odenses Ian Millennium forbereder sig på nuværende tidspunkt til VM i cykelcross, der skal udkæmpes i Belgien.

Den 72. udgave af VM i cykelcross finder sted i den kommende weekend, og der er en klar ambition for den unge rytter, at han kan ende i top-20. Og det unge talent er glad for, at han kan forberede sig til VM i Cykling Odense-trøjen.

- I stedet for at jeg skal ud og søge et andet hold for, at jeg kan komme ud og fremme min karriere, så kan jeg nu blive i Cykling Odense og blive i det her fælleskab.

- Samtidig med at vi har noget lokalt at støtte op om i stedet for, at jeg for eksempel skulle til Sjælland, siger Ian Millennium, der er cykelrytter i Cykling Odense.

Kræver millioner at realisere

Det helt store mål er i sidste ende at stable et kontinentalhold på benene til landevejen. Men Cykling Odense har også ambitioner for banecykling, cyklecross og mountainbike.

- Det primære handler om at få folk til at støtte op om projektet og de ryttere, vi nu har, siger Claus Rasmussen, der er formand i Cykling Odense.

Læs også Cykelhandlere har fået nok: Bilka bør kun sælge madvarer

- Og så er målet at gøre det til et mere sammenstødt hold i 2022 og 2023, siger Claus Rasmussen.

Men hvis målet skal indfries, skal Cykling Odense samle knap to millioner kroner ind til projektet. På nuværebde tidspunkt får rytterne ikke løn.

- Det afgørende er, at holdet får licens og økonomi til at deltage i internationale konkurrencer, siger Claus Rasmussen og fortsætter:

- I år har vi heldigvis lidt på kistebunden, vi kan bruge til at starte op med. Og derefter satser vi da på at finde nogle samarbejdspartnere.