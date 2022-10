De bedste råd fra Brian, der arbejder i fire grader: - Har ikke haft en sygedag endnu

Fem grader celsius.

Det er, hvad dyrepasser Brian Skræp er vant til at arbejde i blandt pingvinerne i arktisk anlæg i Odense Zoo.

- Det er altså koldt, siger han.

Med sin erfaring er han ikke så bekymret for de 19 grader, som ansatte og borgere fra mandag må leve med i offentlige bygninger landet over.

- Jeg tænker, at det skal vi nok klare, siger Brian Skræp.

Siden april har han været dyrepasser i arktisk anlæg, men er samtidig også dyrepasser i Odense Zoos tropehus, hvor der er 25 grader.

Han skulle lige vende sig til de kolde temperaturer.

- Jeg synes faktisk, at jeg har vænnet mig til at have det koldere og har ikke haft en sygedag endnu.

De bedste råd

I det arktiske anlæg er det først og fremmest nogle af de helt klassiske råd, som dyrepasserne følger.



- Jeg klæder mig fra top til tå med ekstra vintertøj, uldhue, skidragt, forede handsker og termostøvler.

Og selvom det måske lyder lidt voldsomt for en kontoransat, der nu skal arbejde i 19 grader, er der stadig elementer i Brian Skræps arbejdsdag, som han selv bruger uden for pingvin-anlægget.

- Det er vigtigt for mig at holde mig tør, når jeg er i det kolde anlæg, forklarer Brians Skærp.



Og selvom, der måske ikke lige er et vandbassin og våde pingviner på din arbejdsplads, er du måske kørt på arbejde i regnvejr - eller bare er svedig efter cykelturen.

Så sørg for at have tørt tøj med.

Derudover peger han på, at vi kan udnytte, at andre dyr kan hjælpe os med at holde varmen.

- Uldtøj fungerer rigtig godt, siger dyrepasseren, der anbefaler en uldhue på kontorarbejdspladserne.

- Noget på hovedet er godt, siger han.

Ekstra spæklag

I det arktiske anlæg sidder Brian Skræp kun stille i få minutter af gangen. Derfor understreger han også, at han ikke ved, hvordan det er at arbejde stillesiddende i 19 grader.

- Men sørg for at få rørt dig lidt på en eller anden måde, lyder rådet.

Man kan også vælge at gå mere ekstremt til værks for at undgå at fryse på arbejdet.

- Pingvinerne spiser lidt ekstra i buffeten her op til vinteren, så de får et ekstra spæklag, men jeg ved ikke, om det er et råd at give videre.

Folkeskoler landet over sænkede mandag temperaturen til 19 grader. Det sker, efter at regeringen, kommuner og regioner i september blev enige om at skrue ned for temperaturen i offentlige bygninger for at spare på energien.