Disse ti megastjerner vil fynboerne have til Dyrskuepladsen

Ekspert og borgmester: Ingen navne er for store

Når Dyrskuepladsen næste sommer får plads til 70.000 tilskuere, skal Odense ikke være for fin til at drømme om de helt store kunstnere.

- Jeg tror ikke, at der er nogle kunstnere, der er for store til pladsen. Så kan man tiltrække de allerstørste navne og stadionshows - og nu også dem, der har behov for mere plads, end man kan få i eksempelvis Royal Arena eller Parken, siger Ronnie Hansen, der er tidligere eventchef i Odense&Co og var med til at etablere Tinderbox.



Betyder det så, at kunstnere som eksempelvis Taylor Swift ville kunne besøge Dyrskuepladsen?

- Jeg kan ikke være konkret, men igen vil jeg sige, at der nok ikke er nogen kunstnere, der er for store til et sted, som har plads til 70.000 tilskuere, fortæller han.