Domkirke i problemer: 1.200 kilo tung klokke tæt på at falde ned

Firmaet Balka, der har service på klokkerne, kunne dog konstatere, at den massive egetræsbjælke, der holder klokken, var revnet midt over, så ét af beslagene sad skævt og var begyndt at rykke sig ud mod kanten.

Held i uheld

Det er ikke hver dag, at man får kirkens største klokke at se. Sidst den var nede til beskuelse, var for 85 år siden, da dens nye ophæng blev sat op.

Og selvom Poul Jørgensen synes, det er ærgerligt, at kirkens største klokke ikke kan ringe gudstjenesterne i gang i den kommende julemåned, så er han også lidt fascineret over at få klokken at se.

- Der er en masse ansigter og små detaljer på klokken, som ingen normalvis ser, og nu går der sikkert små 100 år, inden der er nogen, der ser det igen, siger han.