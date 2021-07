Dreng sparket af cyklen og kaldt 'neger' af fremmed mand: - Nogen må vide, hvem han er

14-årige Oliver var torsdag eftermiddag på vej hjem til sin far, da han på stisystemet mellem Søhus og Næsby i det nordlige Odense blev kaldt neger og sparket af sin cykel af en fremmed mand.

Hverken Oliver eller hans sri lankanske mor Charlotte Jensen har før oplevet noget lignende.

- Aldrig. I dag er jeg begyndt at blive rigtig gal. Det er et voksent menneske, der har losset til et barn, fordi han har en anden hudfarve, siger Charlotte Jensen til TV 2 Fyn.

Anmeldt til politiet

Overfaldet skete omkring klokken 16.30.

- Han kommer cyklende, og manden råber neger ad ham. Han tænkte, at han bare kunne cykle forbi, men så sparker han ham af cyklen, og det er jo noget af et spark, for det er ikke en femårig, men en høj dreng på 14 år, fortæller Charlotte Jensen.