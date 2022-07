Dreng stukket ned af jævnaldrende bekendt

Mandag aften blev en 16-årig dreng stukket flere gange i ryggen. Knivstikkeriet fandt sted i Dalum i det sydvestlige Odense omkring klokken 21.15.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef til fyens.dk.

Til avisen fortæller politiet, at der er tale om to 16-årige drenge, der kender hinanden, som har haft en form for opgør, der ender med, at den ene stikker den anden to gange i ryggen.

Uden for livsfare

Drengen, der blev stukket i ryggen blev kørt til Odense Universitetshospital, hvor han blev behandlet. Han har ikke været i livsfare efter de to stik i ryggen.

Den 16-årige gerningsmand blev anholdt af politiet. Tirsdag fortsætter afhøringerne af ham.

