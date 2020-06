Drive-in i Odense: Musikhungrende fynboer fik sulten stillet bag bilens forrude

På parkeringspladsen ved Jyske Bank Arena i Odense holder torsdag i alt 600 biler spækket med musikglade og underholdningshungrende fynboer til at holde sirligt i rækker ved siden ad hinanden.

Alle bilerne vil være rettet mod en stor scene, hvor både Anders 'Anden' Matthesen, Malk De Kojn og Mads Langer i løbet af aftenen vil træde op og underholde de fremmødte.

Bag koncerterne står Live Nation, og torsdagens arrangementer lægger sig ind i en række på i alt 13 drive-in-oplevelser, der startede i Odense onsdag, og som løber en uge frem.

Anden åbner scenen

Arrangementerne opleves fra egen bil, og lyden kan høres gennem bilernes radio.

Først på aftenen gik komikeren Anders Matthesen, der nok af de fleste er bedre kendt som Anden, på scenen og fremførte en forkortet version af sit onemanshow "Anden bringer ud".

- Jeg glæder mig helt vildt til at optræde under åben himmel på en helt ny måde. Jeg er superspændt. Jeg synes selv, at det er et af de sjoveste shows, jeg har lavet, og jeg håber, der bliver storgrinet igennem bilerne, ligesom der er blevet, når jeg har optrådt med showet i salene, siger Anders Matthesen til Live Nation forud for arrangementet.

- Det bliver ekstremt forløsende endelig at vende tilbage til scenen og frem for alt mit publikum, selvom det bliver på en ny måde med glas imellem os, siger han.

Efter de comedy-glade fynboer forlod stedet, indtog et nyt hold parkeringspladsen, og de bliver underholdt af den danske rapgruppe Malk De Koijn, som fylder den fynske sommeraften med deres underfundige rim, kreative beats og indforståede referencer.

Deres koncert i Odense er den sidste i en række af fem. Inden koncerten i Odense var rap-gruppen en tur forbi Aalborg og Aarhus.

Hele aftenen rundes af med kunstneren, som man næsten kan kalde for hele konceptets skaber, nemlig sangeren Mads Langer.

Han var den første i verden, der tog drive-in koncertkonceptet til sig, og historien går i skrivende stund viralt i hele verden med artikler og interviews i både L.A. Times, New York Post, BBC, NME og Forbes Magazine.

Mads Langer selv havde ikke forventet, at han med sine drive-in-koncerter ville markere sig i hele verden.

- Jeg oplevede, at der faktisk blev skabt et ret intimt rum mellem mig og publikum, da jeg spillede min første ’drive in’ koncert. Det er som at spille for fire mennesker – bare gange 600, siger han til Live Nation.