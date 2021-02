Dropper rød blok: Ny og grøn alliance klar til kommunalvalget

Onsdag formiddag underskrev repræsentanter fra henholdsvis Enhedslisten, Alternativet og Veganerpatiet en aftale om at danne et valgforbund, som går under navnet Det Grønne Valgforbund.

Valgforbundet er dermed det første valgforbund i Odense, som nu er offentliggjort frem mod kommunalvalget den 16. november 2021.

- I Alternativet Odense har vi valgt at indgå et valgteknisk samarbejde med Enhedslisten og Veganerpartiet, fordi vi værdimæssigt står rigtig tæt. Vi er alle tre optaget af den grønne omstilling, ordentlige forhold for kommunens samarbejdspartnere og det borgernære demokrati, siger Jacob Holm, der er suppleant til byrådet i Odense for Alternativet.

Valgforbund​​​ Kandidatlister, der ikke har samme bogstavbetegnelser, kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund med hinanden.

Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund. Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men det er ikke nogen betingelse i forhold til den kommunale og regionale valglov.

Valgforbundet betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får et mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund. Ved at indgå i valgforbund og listeforbund kan deltagerne i nogle situationer således opnå en mandatmæssigt fordel. Kilde: Indenrigs- og boligministeriet Se mere

Ved seneste kommunalvalg i 2017 blev der i Odense dannet to valgforbund. Et borgerligt der bestod af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgelige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Og modsat havde Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet dannet et valgforbund.

Dropper gammel alliance

Men denne gang har altså både Enhedslisten og Alternativet dannet en ny alliance.

- En positiv nyskabelse i politikken i Odense. En understregning af Enhedslistens selvstændige position i byrådet og et brud med traditionen om de store valgforbund, som plejer at gavne de store partier, siger Reza Javid, der er politisk ordfører for Enhedslisten i Odense.

Kun Enhedslisten er lige nu repræsenteret i Odense Byråd med to mandater. Alternativet fik faktisk også et mandat ved valget i 2017. Her fik Abdirashid Abdi efter en fintælling og spænding til det sidste en plads i det nye byråd.

Læs også Sidste alternative byrådsmedlem på Fyn siger farvel

Juni sidste år valgte han dog at skifte til SF, som han i dag repræsenterer i Odense Byråd.

Denne gang er det så Veganerpartiet, der skal forsøge at komme i byrådet som et nyt parti.

- Jeg er rigtig glad for forhandlingerne, vi har haft, og den aftale, vi er nået frem til og ser frem til det videre samarbejde mellem partierne. Veganerpartiet Storkreds Fyn indgår et valgforbund med Enhedslisten og Alternativet i Odense, for sammen at kunne skabe en grøn blok i Odense, som kan stå sammen om at prioritere ambitiøs klima- og miljøpolitik og styrke den sociale sikkerhed i vores velfærdssamfund, siger forperson for Veganerpartiet i Storkreds Fyn, Daniel Buus.

Der skal sættes kryds til kommunalvalget den 16. november 2021.