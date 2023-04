Dyb uenighed om busgader: - Vi skal ikke udskamme bilisterne

Et lyskryds og masser af biler betyder, at det tager fire minutter og 16 sekunder for linje 130 at tilbagelægge 200 meter på Ejlskovsgade på vej ud mod Thomas B. Thriges Gade i Odense.

Med normal hastighed i byområde ville strækningen tage omkring 20 sekunder.



- Det er frustrerende. I myldretiden er der rimelig meget trafik, og busserne bliver også tit op til ti minutter forsinket, siger Sofie Christensen, der dagligt tager bussen fra Ejlskovsgade.

Samme oplevelse har Nicolaj Fyhn, der tager turen fra Faaborg til Odense hver dag.

- Når vi kommer om morgenen, er der er lang kø med busserne. Der kan godt holde en tre-fire stykker på stribe, siger han.



For at skabe mere fremkommelighed for busserne foreslår Miljø- og Klimaforvaltningen, at Ejlskovsgade bliver lukket for biler og bliver forbeholdt busser og cykler



- Alle og enhver kan se, at der er dårlig økonomi i at have sådan en bus holdende og vente på at kunne komme frem, samtidig med at vi har brug for at få bedre økonomi i vores busser.

- Så hvis bussen kan komme hurtigere frem, kan vi få den samme bus til at køre frem og tilbage flere gange i virkeligheden, siger klima- og miljørådmand Tim Vermund (S).

Han bakker varmt op om planerne om at etablere busbaner og busgader forskellige steder i Odense.

Flere skal fra bil til bus

Hvis Ejlskovsgade bliver lukket for biler, skal biltrafikken i stedet køre omkring Toldbodgade ved Odense Havn.

- Hvis man laver forrang for den kollektive trafik, så går det udover privatbilismen, og så kommer man lidt langsommere frem i bil. Men det er jo i virkeligheden noget af den bevægelse, vi gerne vil have, at vi skal have flere til at bruge den kollektive trafik.

Så du synes det er godt, at det bliver langsommere at køre i bil?



- I forhold til, at det bliver hurtigere at bruge den kollektive trafik, så er det lige præcis det, vi gerne vil, siger rådmanden.

- Vi skal ikke genere bilisterne

De borgerlige partier i byrådet tror dog ikke på, at busbaner og busgader er løsningen, og de advarer mod at skabe dårlig fremkommelighed for bilisterne.



- Altså, jeg er ikke imponeret over metoden. Jeg er jo bange for, at man på den måde vil tvinge borgerne over i den kollektive trafik, og derfor skal vi være meget forsigtige med de beslutninger vi træffer nu, siger Mark Grossmann (V), der er næstformand i Klima- og Miljøudvalget i Odense Kommune.

Heller ikke rådmanden i By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell (K), bryder sig om busbaner og busgader.

- Hvis formålet er at genere flest mulige bilister, så tror jeg det er det helt rigtige forslag. Hvis formålet er at få flere over i busserne, i den kollektive trafik, så tror jeg ikke på, at det virker.

Hvorfor ikke?

- Jamen, nu har vi i årtier skåret ned på den kollektive trafik. Vi har fjernet ruter fra vores forstæder, og gjort det mindre attraktivt at bruge busserne. Priserne er også steget voldsomt, og jeg tror, at vi starte med at optimere den kollektive trafik, inden vi begynder at genere bilerne mest muligt, lyder det fra Søren Windell.

Svære forhandlinger om mobilitetsplan

I løbet af foråret skal byrådet forhandle om en mobilitetsplan, der skal få flere til at gå, cykle og bruge kollektiv trafik, så kommunen kan de ambitiøse mål i klimahandlingsplanen, hvor der blandt andet står, at kollektiv trafik, cyklister og gående skal prioriteres over den fossile biltrafik. Alle partier i byrådet bakker op om klimahandlingsplanen.

Ifølge udspillene fra de tre rådgivere, der er kommet med bud på løsninger, kan det få endnu mere vidtgående konsekvenser for bilisterne end busbaner og busgader.



Når I er skeptiske over for busbaner og busgader, hvordan ser det så ud med jeres vilje til at få lavet en mobilitetsplan i byrådet?

- Venstre kommer ikke til at sige ja til en af de tre løsninger, vi kommer til at plukke i de bedste løsninger, og så sammensætte dem i noget, de fleste kan være i.



- Jeg vil helst have en kombimodel, så det både er godt for dem der bruger kollektiv trafik og bilisterne. Så kan vi med tiden lave en glidende overgang til, at det bliver bedre at bruge den kollektive trafik. Men det skal ikke være fra den ene dag til den anden, siger Mark Grossmann.



Advarer mod udskamning

By- og kulturrådmanden advarer mod at genere bilisterne.

- Vi skal ikke udskamme bilisterne, og jeg synes, at de her tanker, det er for meget udskamning af nogle mennesker, der har en bil, fordi den passer ind i deres hverdag.

- Men vi står fuldt på mål for den aftale, vi har indgået omkring klimahandleplanen. Vi går også ind i forhandlingerne om en mobilitetsplan, og nu ligger der nogle forslag fra tre rådgiverteams. Nogle kan være spiselige og andre er lige til at spytte ud igen, siger Søren Windell.

I Ejlskovsgade glæder nogle af buspassagererne sig dog over udsigten til en ren busgade.



- Det vil da være fantastisk, fint for mig, siger Nicolaj Fyhn.

- Det vil lette noget af trafikken, og det vil måske få andre til også at tage bussen, mener Sofie Christensen.

Klima- og Miljøudvalget skal på tirsdag behandle forslaget om busbaner og busgader. På længere sigt, er det målet at endnu flere veje skal indrettes, så kollektiv trafik prioriteres over privatbilisme.