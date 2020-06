Efter skuddrab i Vollsmose: Borgmester og politi mødes med nøglepersoner

Efter to skudepisoder i Odense-bydelen Vollsmose, hvor 31-årige Abdinur Mohamed Ismail natten til torsdag mistede livet, vil der mandag blive afholdt dialogmøder i Vollsmose og Korsløkkeparken.

Det er borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og politidirektør Arne Gram, der mandag eftermiddag og aften afholder møder med nøglepersoner og beboere fra området. Det sker mellem klokken 17 og 21.

Møderne vil blandt andet finde sted i Korsløkkens Beboerhus, hvor repræsentanter fra lokale foreninger, børnehuse og plejehjem vil være til stede. Der er også møder på Vollsmose Kulturhus og Camp U. i Vollsmose med meningsdannere fra det somaliske miljø og andre.

Formålet er at tage hånd om situationen i de to områder efter skuddrabet, oplyser Borgmesterforvaltningen i Odense.

Tilfældigt offer dræbt af skud

En 31-årig mand blev hårdt såret, mens en anden 31-årig mand døde, da de blev ramt af skud sent onsdag aften i Vollsmose.

31-årige Abdinur Mohamed Ismail sad i sin bil, da han blev skudt, og han kan have været et tilfældigt offer i en verserende konflikt mellem to grupper ved Odense.

Også i forrige uge var der skyderier i bydelen. Skyderierne i Vollsmose er allerede nået til højeste niveau på Christiansborg, hvor politikerne i øjeblikket er i gang med at forhandle det kommende politiforlig på plads.