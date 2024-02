Ekspert: Ulovlig og berygtet bande er for alvor rykket ind i Odense

Og om der er tale om en decideret eskalering er svært at sige for Bjarke Vestesen, der har fået sine oplysninger bekræftet fra flere uafhængige kilder i miljøet.

- LTF er en langt mere alvorlig bande at have på toppen end 9Hunna – LTF er en væsentlig tungere gadebande. Der har længe været en alliance mellem de to grupper, så det er ikke sådan, at der nu er en ny konflikt mellem de to, siger han og tilføjer:

- Fyns Politi har arbejdet længe på at få 9Hunna væk fra gaden. Det er svært at vide, hvordan LTF vil reagere i Odense. Men nu er banden til stede på en måde, de ikke har været tidligere.

LTF, der står for Loyal to Famila, blev opløst af Højesteret i september 2021, da den fulgte to tidligere afgørelser fra Københavns Byret og Østre Landsret om, at LTF er en forening med et ulovligt øjemed.

TV 2 Fyn har rakt ud til National enhed for Særlig Kriminalitet hos Rigspolitiet, men her ønsker man ikke at kommentere historien.