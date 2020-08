Virus-ekspert: Vi vil se flere hjemsendelser - og det er en god ting

Tirsdag blev omkring 100 elever hjemsendt fra Pontoppidanskolen i Brobyværk, og onsdag har Tornbjerg Gymnasium valgt at hjemsende en hel 3.g-klasse.

Begge tilfælde var reaktioner på, at henholdsvis en lærer og en elev var konstateret smittet med coronavirus. Det skal vi vænne os til at se oftere fremover, mener Søren Riis Paludan, som er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

- Vi skal regne med at se mere af det, og samtidig skal vi heller ikke overdramatisere det, for det er jo en måde at få inddæmmet det lynhurtigt og derefter komme tilbage til en normal hverdag, siger Søren Riis Paludan.

Læs også Elev smittet med corona: Hel gymnasieklasse sendt hjem

Vigtigt ikke at overreagere

Selvom det kan lyde voldsomt, at mange elever på forskellige skoler bliver sendt hjem, så mener Søren Riis Paludan, at det er vigtigt at huske på, at virus rammer folk forskelligt.

- Med den strategi, vi kører nu, så tester og opsporer vi proaktivt, og så skal vi som borgere lære ikke at overreagere på det. En positiv test hos et barn eller en lærer midt i livet er overhovedet ikke lig med, at man bliver alvorligt syg, fastslår Søren Riis Paludan.

Til gengæld kan de store hjemsendelser være med til at sikre, at reste af samfundet kan fortsætte nogenlunde normalt.

- Ved at reagere meget aktivt på de steder, hvor der er udbrud, sikrer vi os mod at skulle lukke samfundet ned mere generelt, siger professoren.

Læs også Lærer smittet med corona: 15 lærere og fire årgange sendt hjem på fynsk skole

En skole og et gymnasium ramt

Både i Brobyværk og i Odense, var eleverne vendt tilbage til hverdagen mandag. De nåede altså ikke at være i klasselokalerne længe, før de blev sendt tilbage til hjemmeundervisningen.

På Tornbjerg Gymnasium fik en elev i 3.g konstateret smitte onsdag formiddag, hvorefter skolen valgte at hjemsende hele hans klasse i en uge.

Dagen før var det en lærer på Pontoppidanskolen, der fik et positivt testresultat, som fik skolen til at hjemsende 15 lærere og omkring 100 elever.

Ifølge professoren vil tomme klasselokaler blive hverdag lang tid fremover.

- Vi må nok acceptere, at det her først slutter den dag, vi får en vaccine, siger Søren Riis Paludan.

Se hele interviewet med Søren Riis Paludan herunder.