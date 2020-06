Enhedslisten og Radikale foreslår at skrotte ghettokriterierne

Flere områder i Odense risikerer at ende med at blive stemplet som hård ghetto eller komme på ghettolisten. Dansk økonomi er hårdt ramt af Corona-krisen, og det betyder flere ledige i de udsatte områder.

Derfor vil Enhedslisten og Radikale i Odense foreslå på onsdagens byrådsmøde, at ghettokriterierne midlertidigt suspenderes. Det skriver de to partier i en pressemeddelelse.

- Vi synes, det er helt rimeligt, at man midlertidigt fjerner kritiererne på grund af krisen. Så vi ikke risikerer, at Korsløkkeparken og Solbakken kommer under de hårde ghettokritier. Det vil betyde, at der skal rives boliger ned, og folk skal tvangsflyttes, siger Reza Javid, der er politisk ordfører for Enhedslisten i Odense til TV 2/Fyn.

- Vi håber, de andre partier vil bakke op. Selvom man går ind for ghettokritierierne, så er de sikkert ikke interesserede i, at der rives flere boliger ned andre steder i byen end dem, der skal rives ned i Vollsmose og tvangsflytte flere, siger den politiske ordfører.

Mange har mistet arbejde

Enhedslisten og Radikale i Odense skriver i pressemeddelelsen, at flere almene beboere i højere grad er beskæftigede i servicesektoren og i særdeleshed i de brancher, som er hårdt ramt af krisen.

Samtidig har relativt flere af beboerne korte uddannelser og er derfor i større risiko for at ende i ledighed, når økonomien påvirkes af fx en sundhedskrise. En mærkbar lavere beskæftigelse og indkomst vil få afgørende betydning for, om flere udsatte boligområder i de kommende år kommer på ghettolisten eller klassificeres som en hård ghetto.

- Jeg håber dette forslag vil bringe flere til den erkendelse, at ghettolisten gør mere skade end gavn. Kommunerne ved udmærket hvilke boligområder, der er udsatte, skriver Susanne Crawley (R) i pressemeddelelsen.

De to partier foreslår, at Odenses borgmester skal rette henvendelse til den relevante minister.