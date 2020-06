Fynsk kamp mod mårhunde: - De tager alt og yngler som rotter

Thomas Hansen går langs en markvej i det område, hvor han plejer at gå på jagt ved Svanninge Bakker.

- Der er set en mårhund løbe hen ad vejen, siger han og peger.

Det er langt fra den eneste. Nye tal viser en stigning af nedlagte mårhunde i den seneste jagtsæson i Danmark. Størstedelen befinder sig i Jylland, men den er også observeret flere steder på Fyn.

Ét af stederne er på den jagt, hvor Thomas Hansen har lejet sig ind. Han frygter, at mårhunden slår sig ned permanent i området.

- Mårhunden vil sørge for, der ikke er noget flyvende vildt. De tager alt og yngler som rotter, siger han til TV 2/Fyn.

De kan lide søde ting

Efter observationen af mårhunden har Thomas Hansen fået mårhundefælde og jagtkamera stillet til rådighed fra Danmarks Jægerforbund.

- Det er super og genialt, men de mangler materiel, så der kan sættes flere op. Reelt kan de måske dække Sydfyn, siger han.

Til mårhundefælden bruger Thomas Hansen normalt hundefoder, men i dagens anledning har han tømt køleskabet. Derfor er fælden fyldt med pølser, bacon og honning.

- De kan godt lide noget, der er sødt, siger den fynske jæger.

Jagt med natsigte

I 2020 har Danmarks Jægerforbund fået tilladelse til at jage mårhunde med natsigte. Og det er godt nyt, ifølge Hans Christian Nielsen, der er mårhundereguleringsjæger for Danmarks Jægerforbund.

- Så kan man se om natten lige så godt som i dagslys, og så kan man give et forsvarligt skud, siger han.

Det er vigtigt, fordi mårhunden nærmest kun er aktiv om natten, og den eneste rigtige fjende den har, er jægeren, fortæller Hans Christian Nielsen.

Ødelægger øvrig natur

Mårhunden er kommet til Fyn fra Jylland, oplyser Hans Christian Nielsen. Her kom man ikke godt nok fra start, da antallet af mårhunde blev undervurderet. På Fyn har man været mere på forkant, men alligevel er det vigtigt, at problemet tages alvorligt.

- Hvis den først kommer herover og slår sig ned, så går det rigtig stærkt med at ødelægge den øvrige natur, siger mårhundereguleringsjægeren.

Der er i år uddannet 20 mårhundejægere yderligere, og Hans Christian Nielsen håber desuden på hjælp fra fynboerne. Hvis der observeres en mårhund, kan man indmelde observationerne.

- Det er fint at få observationer, så kan vi reagere i området og sætte ind, siger han.

Håber på billede af mårhund

Thomas Hansens jagt ved Svanninge Bakker er et perfekt sted for mårhunden, da der både er højskov, rævegrave og en mose med rørskov.

Derfor er han glad for, at der er nu er sat fælde og infrarødt kamera op. Kameraet sender et billede, når der er bevægelse indenfor rækkevidde.

For det meste sender den billeder af fugle og katte, der går forbi. Men han håber at få et billede af noget helt bestemt inde i fælden.

- Jeg håber at få et billede af en mårhund, der sidder derinde, siger Thomas Hansen.