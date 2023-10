Et blowjob for en puff bar: Piger ned til 6. klasse laver byttehandler med seksuelle ydelser

16-årige Laura Bruneberg har hørt samme historie fra venner.

- Jeg har hørt, at der er mange piger, der går rundt ude på gaden, og hvis de så for eksempel giver en ældre mand en sutter, så får de en puff bar, siger Laura Bruneberg.

- Det virker ikke behageligt. Det kunne lige så godt være ens lillesøster eller ens bedste veninde. Det er helt ned til de små klasser. Det er lidt foruroligende at tænke på, siger hun.



Politiet involveret

Den 4. oktober nåede historien også til Fyns Politi, der over for TV 2 Fyn bekræfter at have modtaget et tip om, at der afhentes forudbestilte puff bars, snus og lignende i området omkring parkeringskælderen.



Skoleleder på Munkebjergskolen Finn Holm Ewald vil ikke stille op til interview, men fortæller, at skolen har taget historierne alvorligt og undersøgt dem nærmere, indtil nu uden resultat.

Chefen for SSP i Odense, Tommy Holst, fortæller, at han også har undersøgt, om der er hold i historierne.

- Jeg har fulgt rygtet, siden det kom, og vi har forsøgt at undersøge det. Men vi har ikke kunnet få det bekræftet, siger han.

McDonald's vil i dialog

Franchisetageren af McDonald's-restauranten ved Fisketorvet i Odense Michael John Kristiansen skriver i en mail til TV 2 Fyn, at han er "chokeret over at høre, at der foregår såkaldt gråzoneprostitution i centrum af Odense – og ikke mindst at en af vores restauranter angiveligt har været mødested."

I mailen skriver han, at hans medarbejdere ikke kan genkende problemet, men at det bliver taget alvorligt, og derfor er restauranten nu i dialog med Natteravnene, som man allerede har et samarbejde med. Michael John Kristiansen skriver også, at McDonald's vil gå i dialog "med andre relevante aktører for at afdække, om der er andet, vi kan gøre for at have fokus på dette."

Personalet på McDonald's har oplevet, at restaurantens toiletter bruges som offentlige toiletter om aftenen og natten, og derfor bliver de låst klokken 22 - en nøgle kan dog udleveres, hvis man skal på toilettet, lyder det.



"Vores medarbejdere koncentrerer sig primært om at servicere gæsterne og holde orden i restauranten, men de vil i den kommende tid have øget fokus på særligt de unges adfærd," skriver Michael John Kristiansen.