Fem tilfælde af covid-19 på OUH

Opdatering Artiklen er opdateret med udtalelse fra Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør på OUH.

Tre ansatte og to patienter på Odense Universitetshospital i Odense er konstateret positive med Covid-19, oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

De fem tilfælde har relation til hinanden, og er derfor håndteret som et udbrud.

Udbruddet er konstateret på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, og er bekræftet sidst i uge 37 og først i uge 38.

Situationen er håndteret efter sundhedsstyrelsens vejledning og der er taget de nødvendige forholdsregler, skriver regionen.

Men hvorfor får offentligheden først nu kendskab til udbruddet?

- Fordi vi ville være helt sikre på, at vi havde indrammet hele udbruddet. Fra man er smittet går der jo noget tid - for nogle otte dage. Så nu kan vi med sikkerhed sige, at udbruddet er under kontrol, siger lægelig direktør på OUH, Bjarne Dahler-Eriksen til TV 2 Fyn.

Han fortæller, at ham bekendt har de fem smittede det godt og, at man som patient ikke har grund til bekymring.

- Vi er gået meget grundigt til værks og har taget alle de nødvendige forholdsregler i forhold til smitteopsporing, test osv. Situationen har heldigvis ikke haft stor betydning for vores patienter, men vi har desværre måttet udskyde en enkelt operation på grund af situationen, oplyser Bjarne Dahler-Eriksen.

Ansattes færden kortlagt

Afdelingsledelserne har sammen med sygehusets mikrobiologer og infektionshygiejniske eksperter foretaget smitteopsporing.

Det betyder, at medarbejdernes færden er blevet gennemgået, og herudfra er alle relevant medarbejdere og patienter blevet testet, ligesom nære kontakter er blevet identificeret og hjemsendt/isoleret.

Der er blevet taget kontakt til de patienter, som kunne være berørte, og de er gået i selvisolation og er testet efter retningslinjerne.

Én gynækologisk operation på Obstetrisk Afdeling D er pt. blevet udskudt som følge af situationen. Der er ikke fundet nye tilfælde siden 15. september, og udbruddet bliver derfor betragtet som afsluttet.

