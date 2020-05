Firdoblet salg: Fiskeri er populært under coronakrisen

Fodbold, håndbold, yoga, strikkeklubber, badminton og massevis af andre interesser, danskerne ynder at bruge deres fritid på, er for tiden sat på pause på grund af den hærgende coronakrise.

Verden over bliver folk bedt om at holde sig hjemme for at begrænse smitten af det ny virus, og det mærkes hos mange forretningsdrivende, at kunderne holder sig hjemme.

Men et sted, hvor det går den modsatte retning, er hos Martin Christensen i Odense, som er indehaver af Odense Jagt og Fritid.

- Vi mærker virkelig en øgning i fiskegrejsalget. Som aldrig set før, siger han.

Læs også Langeland udfordret af corona: Is-mutter har ikke lagt optimismen på frost

På et normalt år køber han omkring 1. marts et lager af fiskerigrej hjem, der plejer at tage et års tid at få solgt. Sådan er det ikke gået i år.

- Vi har haft udsolgt to gange allerede. Det vil sige, at vi har en kæmpe øgning i salget. Noget, der svarer til tre-fire julehandler i træk, tror jeg.

Han vurderer, at salget af fiskeri er firdoblet i hans forretning.

Frisk luft til skoleelever

Nogle af dem, der har fået øjnene op for lystfiskeri er de tre skoleelever Carl Emil Winther, Jakob Smidt og Aksel Vig Laugesen, der til daglig går i 9. klasse på Nyborgs Private Realskole.

Men for tiden er de ligesom mere end 300.000 andre danske skoleelever sendt hjem fra skole på grund af coronakrisen.

Det har fået dem til at kaste sig over fiskestængerne.

- Vi sad og snakkede en dag over messenger, og så kom vi bare på idéen om at fiske. Så er vi ude i naturen, og vi behøver ikke stå tæt sammen, siger Aksel Vig Laugesen.

Han fiskede også før coronakrisen, men det skete kun et par gange om året.

- Nu er det lidt sjovere, når jeg har fået de to andre med, siger han.

Læs også Plejehjem åbner for besøg, men: - Jeg mangler jo et kram

De to kammerater er også blevet bidt af det.

- Vi har meget fjernundervisning, så at sidde foran skærmen kan godt blive noget langtrukkent, og man kan måske også begyndet mærke det i øjnene og i hovedet, at det ikke er så sundt.

Det har de tre venner dog fundet en kur mod.

- Hvis man lige kommer ud bare nogle timer og får nogle fisk og får noget luft sammen med et par venner, så kan det altså ikke gå galt, siger han.

Alle tre har planer om at holde fast i fiskeriet. Også når coronakrisen er ovre.

- Bestemt. Vi har snakket om en masse andre slags fisk, vi gerne vil fange. Vi vil allesammen gerne fange en laks en dag. Måske tager vi engang en weekendtur til Norge eller Sverige. Det tror jeg godt, vi kunne finde på i en ferie eller noget, siger Carl Emil Winther.

Sort og hvidt

Selvom der er kommet nye fiskere til, kan Martin Christensen dog stadig mærke coronakrisen på sin forretning.

- Det er lidt sort og hvidt. I fiskeriafdelingen kører det bedre end nogensinde før. I jagtafdelingen går det dårligere end nogensinde før.

Mange skydebaner holder stadig lukket for at undgå smitte med det ny virus. Det mener, Martin Christensen er en af flere årsager til det svigtende salg.

- Normalt er der en masse udlandsrejser nu, hvor folk rejser ud og oplever en masse jagtture, og det sker jo heller ikke, siger han.

Mens salget af fiskerigrej er firdoblet, er salget af jagtudstyr halveret, fortæller butiksindehaveren.