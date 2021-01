Flere biler stoppet i Østergade: Politiet ledte efter knivstikker

Østergade i Odense blev fredag aften lyst op af politiets blå blink.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger var mindst otte patruljebiler til stede, og flere biler blev stoppet og ransaget.

Vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen fortæller til TV 2 Fyn, at det store politiopbud skyldtes det knivstikkeri, der tidligere på dagen fandt sted på Vollsmose Torv.

Læs også Ung mand såret under slagsmål: Politiet massivt til stede i Vollsmose

- Vi er jo nødt til at gøre noget, når vi ikke har en gerningsmand, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Knivstik i Vollsmose-center

Anmeldelsen om knivstikkeriet kom kort før klokken 13, og siden da har politiet været massivt til stede i området omkring Vollsmose for at sikre ro. Samtidig har politiets synlighed også skulle forhindre en eventuel hævnaktion.

Forurettede er en 24-årig mand, men gerningsmanden er fortsat ukendt.

Flere biler blev stoppet og ransaget i Østergade i Odense fredag aften. Ingen blev dog anholdt med mistanke om at have været involveret i knivstikkeriet i Vollsmose tidligere samme dag. Én blev anholdt for spirituskørsel. Foto: Jakob Risbro

- Vi arbejder på at finde ud af, hvem gerningsmanden er, men holder kortene tæt til kroppen lige nu. Om det er banderelateret, eller om det er nogen, der har været uenige om noget, ved jeg ikke endnu. Nogle gange er det svært at få oplyst, hvad der er foregået, har Hans Jørgen Larsen tidligere sagt til TV 2 Fyn.

Foruden en enkelt spiritusbilist blev der ikke foretaget nogle anholdelser i Østergade fredag aften.