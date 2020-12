Følg kampen: OB skal tage point

Aftenens hjemmehold, OB, skal snart bruge en sejr, hvis kontakten til holdene på pladserne over skal bevares. I de seneste tre runder er det kun blevet til et enkelt point, og det har sendt fynboerne ned på en aktuel 10. plads.

Den placering harmonerer ikke med ambitionerne på Fyn, og derfor skal der snart findes en smule stabilitet frem, hvis de skal indfries.

Fem point længere oppe indtager aftenens modstander tabellens femteplads.

I seneste runde måtte AaB nøjes med et enkelt point på udebane mod FC Midtjylland efter en kamp, hvor præstationen var solid og sejren tættest på at tippe nordjydernes vej. Det vidner om kvalitet, og kan de samme takter findes frem i aften kan der sagtens vente mere end kun et enkelt point.