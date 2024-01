Første skridt mod Nato dronecenter i Odense på plads

Flere års erfaring med drone- og robotvirksomheder

Forsvaret og Odense Kommune indviede allerede i 2017 et kompetencecenter for droner i HCA Airport. I løbet af de seneste år er der blevet etableret mere end 130 drone- og robotvirksomheder i Odense-området. For at fremme udviklingen findes det naturligt at placere et såkaldt Center of Excellence på Fyn, som kan hjælpe med at bidrage til Forsvarets og Natos viden inden for udviklingen af drone- og robotteknologi.



- Det er 11 år siden, at vi første gang i Folketinget fik prioriteret både midler og tilladelser til det gamle Beldringe Lufthavn, der siden blev til HCA Airport, som nu er en veludviklet dronelufthavn med store internationale aktører. 11 år er virkelig lang tid i et udviklingsperspektiv. Den anden del er, at vi har et fantastisk miljø indenfor robotudvikling, siger folketingsmedlem Trine Bramsen (S).

Fynske politikere positivt indstillet

Spørger man borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), vil et Center of Excellence på Fyn være et vigtigt bidrag til det danske forsvar.

- Vi er i en situation, hvor vi kan blive nødt til at stille vores forsvar mere styrket, i kraft af den trussel der er fra Rusland, og den ustabilitet der er i verden. Og her kan vi rent faktisk bidrage med noget, der har kvalitet inden for teknologiområdet, der også kan bruges på det civile område.