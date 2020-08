Første spadestik: Ti-årigt kunstprogram sat i gang med hul i jorden

Kunstnerne Andreas Sahl Andersen og Janne Schipper graver et hul i jorden, hvorefter jord og grus bliver sorteret og placeret, så det udgør et kunstværk i naturen.

Kunstværket er en del af etableringen af det kunstprogram, som skal udfolde sig i de kommende ti år i Tarup-Davinde-området. Ambitionen er et årligt kunstprojekt, hvor første kunstværk starter med et spadestik.

Tanken bag værket er, at alle har mulighed for at tage del i det store gravearbejde. Den besøgende kan selv vælge at iagttage eller gribe en spade og deltage aktivt.

- Vi synes, at det er en god måde at kommunikere på, at det her er et kulturlandskab. Igennem den her handling kan vi uddybe den historie, som vi synes er interessant, siger kunstner Andreas Sahl Andersen og fortsætter:

- Derudover tænker vi, at det praktisk er umuligt for os at klare det hele selv.

Andreas Sahl Andersen regner med, at der skal udgraves omkring otte kubikmeter. Et gravearbejde som kræver hjælp fra de besøgende.

En del af noget større

John Juul Henriksen, sekretariatsleder i Tarup-Davinde I/S, som står bag det ambitiøse kunstprojekt, håber ligeledes på, at kunstprojektet kan tiltrække besøgende, der vil deltage i arbejdet.

- Vi vil gerne have inddragelse, kommunikation og synlighed. De kunstprojekter, vi sætter i gang, skal være med til at styrke det lokale ejerskab og forandring ved at inddrage borgerne, siger John Juul Henriksen.

I forbindelse med etableringen af kunstværket har Tarup Davinde I/S offentliggjort et kunstprogram, som de kommende ti år skal fokusere på kunst i området.

Kunstprogrammet, som løber fra 2021 til 2031, skal sætte fokus på områdets landskab og historie. En ambition, hvor tanken er at få hjælp fra de kunstfaglige institutioner, som er på Fyn.

- Det er ikke, fordi vi er superkloge på kunst her i Tarup-Davinde. Vi er til gengæld meget ydmyge i forhold til det her. Derfor har vi valgt, at hvis det her skal lykkes, skal vi trække på de kunstfaglige institutioner, som er rundt omkring os, siger John Juul Henriksen.

Med støtte fra Kulturregion Fyns covid-19 kulturpulje er kunstprojektet blevet en realitet i området omrking Birkum Sø i Tarup-Davinde-området.

Kunsten i hullet fortsætter

Når hullet er gravet, jord og grus er sorteret, og kunstnerne har forladt området, vil der fortsat være kunst at finde i Tarup-Davinde.

- Planen er, at det skal efterlades til tidens tand og vejret. Volden rundt skal langsomt gennemgå en udfladning, siger Andreas Sahl Andersen.

Selvom hullet bliver efterladt til eftertiden, har de to kunstnere fokus på sikkerheden omkring kunstværket.

- Selvfølgelig skal vi sørge for, at det ikke bliver en menneskefælde eller dyrefælde. Så det skal sikres, så man ikke falder ned i hullet, siger Andreas Sahl Andersen.

Det fulde kunstprogram offentliggøres torsdag den 6. august klokken 14.00 ved selve kunstværket i Tarup-Davinde.