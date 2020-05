Genåbning med ny direktør: - Vi har brug for kunsten efter corona

I over to måneder har dørene ind til Kunstmuseum Brandts i Odense været lukkede.

Et museum er jo kun interessant, når der er åbent for publikum Stine Høholt, direktør, Kunstmuseum Brandts

Men tirsdag klokken 10 blev de døre endelig igen slået op, og Brandts var dermed klar til at modtage kunst- og kulturinteresserede fynboer. Og åbningen foregik endda med en helt ny direktør i spidsen.

- Det bliver rigtig godt at kunne åbne igen, det er noget, jeg virkelig har set frem til, siden jeg startede, siger Brandts nye direktør Stine Høholt.

Håber på en stor kunstsult

Vi tror og håber på, at fynboerne og resten af Danmark har opbygget en stor kunstsult. Stine Høholt, direktør, Kunstmuseum Brandts

Den nye dirketør, Stine Høholt, tiltrådte sin nye stilling den 1. maj 2020, hvor kulturmuseet stadig havde lukket. Derfor er tirsdag en ganske særlig dag for hende.

- Det var en speciel, men god oplevelse at starte på et museum, som befandt sig i en ganske særlig situation. Den viden og efaring, vi har fået fra tiden, hvor vi havde lukket, tager vi med videre.

Den nye direktør Stine Høholt så frem til endelig at kunne dørene til Kunstmuseum Brandts efter 10 ugers nedlukning. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Og selvom Brandts i de ti uger, som musset har haft lukket, har haft succes med digitale kunstoplevelser, så glæder dirketøren sig stadig til, at der igen må komme folk indenfor.

- Et museum er jo kun interessant, når der er åbent for publikum, og på Brandts har vi bare et virkelig fantastisk program lige nu, så vi tripper for at kunne åbne dørene og vise vores mange tilbud, siger Stine Høholt og tilføjer:

- Vi tror og håber på, at fynboerne og resten af Danmark har opbygget en stor kunstsult.

Kunsten kan bidrage til refleksion

Inden landet lukkede var Brandts særligt besøgt for sin store udstilling af Pixars univers. Stine Høholt fortæller i den forbindelse, at udstillingen kan give et stort bidrag til refleksioner i tiden efter corona.

Inden museet lukkede ned, trak særligt Pixar-udstillingen gæster til Brandts. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- Vi trænger til at kunne bruge kunsten efter corona, for kunsten kan komme med et stort bidrag til os alle om, hvordan vi føler, tænker og lever sammen, siger hun.

Under nedlukningen har Brandts også oplevet, at interessen har været stor. Museet har både streamet live på Facebook, lavet undervisningsfilm på Youtube og lavet nære introduktioner af enkelte værker. Og det tror Stine Høholt har øget lysten til at komme ind og se værkerne i virkeligheden.

- Folk har reageret positivt på vores digitale tiltag, men intet kan erstatte et fysisk møde med værkerne. Vi forventer derfor, at mange har lyst til at opleve værkerne i virkeligheden, siger hun.