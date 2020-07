Naturparkpas skal give flere oplevelser i naturen

Med Danske Naturparkers nye Naturparkpas i hånden er det muligt at besøge mange forskelligartede naturområder og få friluftsoplevelser ud over det sædvanlige.

- Rigtig mange har fået øjnene op for Danmarks natur og de mange forskellige aktiviteter, man kan lave derude med venner eller familie. Man kan cykle, gå tur i skoven, sove i telt, sejle i vores fantastiske natur, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Naturparkpasset kan anskaffes gratis i besøgs- og naturcentre i de enkelte naturparker samt i turistkontorer i nærheden af naturparkerne. Det er gratis at besøge Danske Naturparker, og man kan stemple sit Naturparkpas ved en af stempelposterne, der er placeret rundt omkring i hver naturpark.

- Fra politisk side understøtter vi naturinteressen med faciliteter og formidling derude, og Naturparkpasset kan være med til at vise vej til nye steder. Jeg håber, der bliver stemplet løs i alle Danske Naturparker hele sommeren, og jeg ønsker alle en sommer fuld af gode naturoplevelser, lyder det fra ministeren.

Formand for Naturpark Lillebælt Peter Storm stempler Lea Wermelins pas.

Peter Storm (S), formand for Naturparkrådet i Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Middelfart Kommune, var også med ombord på turen:



- Det er med særlig glæde, at vi kan lade Lillebælts vande og kyster indvie de mange naturparkers fælles pas. Her forener Danmarks grønne og blå elementer sig i et af vore enestående landskaber. Glæden forstærkes ved tanken om det store og fælles samarbejde, der har skabt naturparkerne - og lige her fantastiske Naturpark Lillebælt, siger Peter Storm.

Miljøminister Lea Wermelin, Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin Hansen og repræsentanter fra kommunerne i Naturpark Lillebælt med deres Naturparkpas. Foto: Friluftsrådet