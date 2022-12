Forening skulle gøre Vollsmose attraktiv: - Det er ren apati og overlevelse herude

Foreningen vil ikke give op

Det ser sort ud for foreningen Respect og dens nuværende fællesskab i Vollsmose. Men Kim Nielsen har ikke tænkt sig at give op på foreningen lige forløbeligt.

- Vores mål er at være en del af den fremtidige løsning. Vi vil fortsat arbejde på at gøre det attraktivt at være beboer i Vollsmose. Det vil vi gerne blive ved med at gøre, især når der kommer nye beboere til, siger han.

Foreningen i Vollsmose er drevet af fonde. Og det er et stort arbejde at få de nødvendige økonomiskemidler til foreningen, fortæller Kim Nielsen. Han håber på, at Respect i fremtiden kan blive støtte af kommunen.

- Der er ingen tvivl om, at vi har potentialet til at være en del af den civilkulturelle løsning herude i fremtidens Vollsmose. Men det er helt urimeligt at tro, at det kan ske uden reelle længerevarende driftsinvesteringer i social bæredygtighed fra offentligt hold, siger han. Og henviser til lignende foreninger i det almentnyttige boligområde Gellerup i Østjylland.

190 husstande er allerede blevet genhuset andre steder i Odense Kommune. En af dem er Mohamad Al Kalaf, han savner fællesskabet i Vollsmose, men er glad for sin nye bolig.