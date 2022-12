Mohamads hjem i Vollsmose skal rives ned: - Mine børn bliver ved med at spørge, hvornår vi skal hjem igen

Fik et brev fra kommunen

I juni 2022 blev familien genhuset i rækkehuset i Seden, fordi deres lejlighed i området Bøgeparken i Vollsmose snart skal rives ned.

- Bøgeparken i Vollsmose var et rigtigt dejligt og trygt sted for os at bo. Vi havde det rigtigt godt med vores naboer, vores børn var glade for skolen i området, og der er gode indkøbsmuligheder, siger Mohamad Al Khalaf.

Familien ville gerne være blevet boende i deres gamle treværelses lejlighed på 4. sal i Bøgeparkens vante rammer, hvor de har boet siden januar 2015.

Men i februar 2022 fik Mohamad Al Khalaf et brev for kommunen om, at familien skulle flytte fra lejligheden i Bøgeparken.

- Det kom ikke som en overraskelse, at vi skulle flytte. Jeg ved jo, at hele Vollsmose står til at blive forandret, siger han.

Siden februar er tiden fløjet afsted.

Venner fra Bøgeparken og boligforeningen Civicas genhusningspersonale har hjulpet familien med at flytte fra Bøgeparken til Seden. Og på den nye vej er familien blevet taget godt imod.

- Nede ad vejen bor Astrid og Helga, de er så søde. De kommer ofte på besøg hos os og drikker kaffe, siger Mohamad Al Khalafs kone, Maha Al Khalaf, med et smil.

Hendes mand giver hende ret.

- Vi behandler alle mennesker, som vi møder, med respekt. Og det betyder meget for os, at vi kender vores naboer, siger han.