Formand for letbanen: - Hvis det er uforsvarligt at starte, starter vi ikke

Skal køres for at løses

Han vurderer, at den bedste måde at løse udfordringerne på er ved at køre på skinnerne for at finde problemerne.

- Der er en lyd fra den (toget red.), den vejer 40 tons, men den er designet til at skulle køre i indre bymiljøer, så det ville undre mig, hvis vi ikke får lært at skrue på det, vi skal skrue på - men det er ikke tilfredsstillende, siger han og fortsætter:

- Om vi er færdige med at løse alle udfordringer, vi har fundet - og om vi kan få ram på alle de støjklager der er inden, vi overtager - det kan jeg ikke garantere.



Jesper Rasmussen havde håbet, at ved anlægprojektets start, at alle fysiske arbejder havde været overstået nu, men peger på, at det ikke er unormalt med ting, der skal gøres færdigt efter man begynder med driften.