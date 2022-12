Han gik konkurs flere gange, begik skattesvig og entrerede med underbetalte østarbejdere i flere år i Odense uden at blive stoppet i sit foretagende.

Selvom tyske Osman Celik undervejs modtog en såkaldt konkurskarantæne, så fortsatte formanden for DI Byggeri på Fyn, Dan Virkelyst Johansen, alligevel sit samarbejde med den bedrageridømte entreprenør.

Få et overblik over sagen her og få et indblik i, hvordan det lykkedes Osman Celik at omgå systemerne.