Fra fitnesscenter til førerhus: Adriana har fundet ny arbejdsglæde som lastbilchauffør

Adriana Hamberg er en del af et nyt projekt hos vognmandsforretningen Alex Andersen Ølund. Virksomheden prøver i et samarbejde med AMU Fyn, jobcentrene og Odense Kommune at få flere folk i job gennem såkaldte informationsmøder. Her kan ledige komme ud og opleve arbejdet hos virksomheden samtidig med, at de får hjælp til videreuddannelse.

Og det har givet pote, fortæller Jens Hansen, der er HR-Chef hos Alex Andersen Ølund. Halvvejs igennem virksomhedens forløb har virksomheden fået 16 ud af de 32 nye medarbejdere, de have håbet på at få.

- Det har været en kæmpestor succes. Indtil videre har vi fået dem, vi skal bruge, og vi tror på dem, vi har nu, også skal fortsætte i det, siger han.

Man skal give noget

Adriana Hamberg mener at, at hendes uddannelse som fysioterapeut sagtens kan komme hende til gode, når hun skal ud på vejene og møde kunder. Hun tror, at det anderledes job, kan åbne op for endnu flere muligheder i fremtiden.

- Man er jo nødt til at tage springet for at finde ud af det. For hvis du afviser det forhånd, kan du gå glip af en fantastisk mulighed. Nu er jeg nået her til, og jeg er ikke blevet afskrækket. Så jeg fortsætter. Jeg synes det er fedt, siger Adriana Hamberg.